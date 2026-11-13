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[르포] 메인보드부터 출하까지…공정 자동화·통합한 삼성메디슨 홍천 신공장

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AI 핵심 요약

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  • 삼성메디슨은 13일 홍천공장 초음파 제조동 증축을 준공했다
  • 삼성메디슨은 2030년까지 생산능력을 약 2배로 확대할 계획이다
  • 삼성메디슨은 자동화 설비를 강화해 글로벌 톱3 진입을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

500억 들인 신규 제조동…2030년까지 생산능력 2배, 최대 연 4만대
40도서 48시간 '스트레스 테스트'…8단계 전수 검사로 '무결점' 승부
유규태 "글로벌 톱3 눈앞"·노태문 "메드텍 집중 투자"

[홍천=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성메디슨이 강원 홍천공장에 초음파 진단기기 신규 제조동을 짓고 2030년까지 생산능력을 2배까지 확대한다. 늘어나는 의료기기 수요에 선제적으로 대응해 생산 기반을 넓힌 삼성메디슨은 글로벌 초음파 시장 '톱3' 진입을 목표로 내세웠다.

13일 찾은 홍천군 남면 삼성메디슨 홍천사업장 신규 제조동의 클린룸에서는 고속 마운터 8대가 초음파 진단기기의 '두뇌'인 메인보드에 부품을 올리고 있었다. 장비 한 대에 들어가는 부품은 1만5000~2만개로, 크기가 0.1~0.2㎜에 불과한 칩도 있다. 표면실장(SMD) 라인은 주야간 교대로 24시간 돌아간다.

삼성메디슨은 이날 홍천사업장에서 초음파 진단기기 제조동 증축 준공식을 열고 생산 현장을 공개했다. 신규 제조동은 500억원을 들여 연면적 약 4400평 규모로 지은 지상 2층 생산시설로, 2011년 삼성전자에 편입된 이후 최대 규모의 증설이다. 삼성메디슨은 이번 증축을 시작으로 2030년까지 생산능력을 지금의 약 2배로 늘리고, 글로벌 초음파 시장 '톱3' 진입을 노리겠다고 밝혔다.

13일 강원 홍천군 삼성메디슨 홍천사업장에서 진행된 초음파 진단기기 제조동 증축 준공식에서 참석자들이 라인투어를 하고 있다. [사진=삼성전자]

 

◆ 흩어진 공정 '한 지붕'으로…로봇·무인반송 들일 공간 확보

신규 제조동의 핵심은 공정 통합이다. 여러 건물에 나뉘어 있던 생산시설을 한 건물로 모아 공정 간 자재 공급 거리를 줄이고, 층간·외부 이동을 없앴다. 포장 공정과 완제품 보관 창고도 합쳤다. 공사를 총괄한 손현수 삼성메디슨 상무는 경과 보고에서 "기상 악화 때 생기던 출하 지연과 옥외 작업 위험 요인을 없앴다"며 "물량이 늘면 라인을 추가하고 대형 자동화 설비와 로봇, 무인 반송 시스템도 들일 수 있도록 기반 인프라를 확보한 데 의의가 있다"고 설명했다.

증축 공사는 지난해 9월 22일 착공해 올 8월 말 최종 사용 승인을 받기까지 11개월이 걸렸다. 수전 설비를 2회선(1회선 예비)으로 꾸리고 주요 설비에 무정전전원장치(UPS)를 달아 정전에 대비했다. 삼성전자의 빌딩 통합 솔루션 'b.IoT'와 건물에너지관리시스템(BEMS), 고효율 항온항습설비도 도입했다. 프로브를 만드는 경북 구미사업장도 공정 배치를 개선해 연간 생산 역량을 약 17% 높였다.

삼성메디슨은 홍천공장의 신규 생산시설에서 올해 약 2만4000대 초음파기기를 생산할 예정이라고 밝혔다. 현재의 설비로도 2만7000~2만8000대까지 만들 수 있다. 층고를 높이고 공간을 비워 둔 만큼 SMD 라인과 테스트 설비를 늘리고 로봇 레일을 깔면 2030년까지 최대 4만대 생산이 가능하다. 시장 수요에 맞춰 설비를 단계적으로 늘린다는 계획이다.

홍천사업장은 프리미엄 초음파 진단기기 'R20', 'HERA Z20' 등을 만드는 삼성메디슨의 핵심 생산 거점으로, 매출의 90% 이상을 차지하는 110여 개국 수출 물량을 전량 생산한다. 현재 생산의 30% 이상이 프리미엄 제품이다.

강원 홍천군 삼성메디슨 홍천사업장 신규 초음파 진단기기 제조동 전경. [사진=삼성전자]

◆ 반자동 SMD·간이 테스트 '자동화'로…"사람은 실수해도 기계는 안 해"

삼성메디슨 홍천공장 제조시설이 신규 제조동으로 옮기면서 가장 크게 바뀐 것은 자동화 수준이다. 이날 라인 투어를 담당한 손현수 삼성메디슨 상무는 "메인보드를 만드는 SMD 라인은 이전에는 반자동이었는데, 신규 증축하면서 자동화 설비를 새로 들였다"며 "간이 형태로 하던 완제품 테스트도 자동 시스템으로 전환했다"고 설명했다. 실장이 끝난 메인보드는 3D 광학 검사로 납땜 불량을 전수 점검받는다.

검사 공정은 사람 손을 거의 거치지 않는다. 메인보드는 40도로 맞춘 설비에서 48시간 동안 연속 가동되며, 중앙 서버가 전원을 껐다 켜기를 반복해 반도체 칩의 초기 결함을 걸러낸다. 조립을 마친 장비도 다시 40도 공간에서 24시간 동안 같은 과정을 거친다. 손 상무는 "초음파 진단기는 한 번 사면 5~10년을 쓰기 때문에 이렇게까지 테스트한다"며 "타사는 하지 않고 삼성메디슨만 시행하는 시스템"이라고 말했다.

검사 결과는 모두 중앙 서버에 축적해 제품 출고 이후에도 추적 관찰할 수 있다. 자체 제조실행시스템(HMES)이 고객 주문서와 실제 장착된 부품 구성이 일치하는지 대조하고, 의료기기 전기 안전 검사까지 자동으로 진행한다.

손 상무는 "사람은 어느 정도 실수를 할 수 있지만 기계는 실수를 안 한다"며 "조립하고 검사하는 건 기계에 맡기고, 사람은 설비를 운용하고 관리하는 역할"이라고 했다. 다만 최종 조립은 10~15년 경력의 숙련공이 장비 한 대를 처음부터 끝까지 맡는다.

공정이 한 건물에 모이면서 흐름도 짧아졌다. 메인보드 생산부터 조립·검사·포장까지 한 동선으로 이어지고, 포장 라인에는 무거운 박스와 팔레트를 자동으로 공급하는 설비가 들어갔다. 손 상무는 "실제 조립에 걸리는 시간은 30분 정도이고, 나머지는 대부분 자동 테스트 시간"이라며 "결함이 없으면 조립부터 출하까지 이틀이면 나온다"고 설명했다.

이날 준공식에는 우상호 강원특별자치도지사, 유상범 국민의힘 의원, 박길선 강원특별자치도의회 의장, 신영재 홍천군수, 유규태 삼성메디슨 대표 등이 참석했다.

삼성전자 의료기기사업부장을 겸하는 유 대표는 환영사에서 "이번 홍천공장 증축은 글로벌 수요 증가와 사업 영역 확대에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자"라며 "글로벌 초음파 시장에서 기술력을 인정받으며 이제 글로벌 톱3 진입을 눈앞에 두고 있다"고 말했다. 이어 "첨단 자동화 설비를 기반으로 한 무결점 품질, 핵심 부품 자체 생산을 통한 안정적인 공급망 구축을 약속드린다"고 했다.

노태문 삼성전자 DX부문 대표이사는 영상 축사를 통해 "의료기기는 디지털화와 인공지능(AI) 고도화를 거쳐 진단과 치료를 넘어 예방과 상시 모니터링까지 책임지는 정밀의료 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "통합 AI 솔루션과 데이터를 기반으로 메드텍(MedTech) 분야에 집중 투자해 글로벌 리더로 도약하겠다"고 말했다.

raul1649@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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