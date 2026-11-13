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지주 '직접 감독'·자금 '사전보고' 빠졌다…농협개혁, 감사위 손에 달려

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3월엔 감독권 확대 검토…상임위안은 감사 명령·공동감사
감사위원장 정부 임명→호선…중앙회가 5명 중 2명 추천

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부와 여당이 지난 3월 농협개혁에 착수하면서 검토한 지주·자회사 직접 감독은 국회 상임위원회 문턱을 넘은 농협법 개정안에 담기지 않았다. 정부가 맡으려던 농협감사위원장 임명은 위원들의 호선으로 바뀌었고, 농협중앙회의 회원조합지원자금 운용계획을 정부에 미리 보고하도록 하는 방안도 빠졌다. 농협의 경영과 자금 운용에 대한 정부의 감독을 강화하려던 구상이 입법 논의 과정에서 잇따라 조정된 것이다.

상임위 통과안은 지주·자회사에 대한 견제를 신설 농협감사위원회에 맡기고, 정부에는 감사 명령권과 공동감사권을 부여했다. 농협의 자율성을 반영한 절충안이지만, 감사 대상인 중앙회가 위원 5명 중 2명을 추천한다. 위원회가 중앙회와 지주·자회사의 문제를 독립적으로 들여다보고 감사 결과를 시정으로 이어갈 수 있느냐가 개혁의 실효성을 가를 전망이다.

농협중앙회 전경 [사진=농협중앙회] 2025.12.26 plum@newspim.com

13일 정부와 농협 등에 따르면, 지난 3월 11일 당정이 농협개혁 방안을 내놓을 때만 해도 쟁점은 정부가 농협 지배구조를 어디까지 들여다볼 수 있느냐였다.

특별감사 등에서 취약한 내부통제와 인사·경영의 불투명성이 드러나자, 당정은 중앙회·조합에 한정된 농림축산식품부의 지도·감독권을 지주·자회사까지 넓히는 방안을 내놨다. 중앙회장의 지주·자회사 경영 개입을 금지하는 동시에 정부가 직접 감독할 수 있는 범위를 넓히겠다는 구상이었다. 당시 안에서 감사위는 위원장을 포함해 7명으로 구성되고, 위원장은 농식품부 장관이 제청해 대통령이 임명하도록 돼 있었다.

지난 11일 국회 농림축산식품해양수산위원회가 의결한 대안에서는 정부가 개입하는 방식이 달라졌다. 농식품부는 지주·자회사에 문제가 있다고 판단하면 농협감사위원회를 통해 감사를 명령하거나 위원회와 공동감사를 할 수 있다. 지주·자회사를 들여다볼 통로는 생겼지만 포괄적인 지도·감독권 확대는 빠지고 감사위를 통한 방식으로 바뀌었다.

감사위 구성도 달라졌다. 국회는 지난 4월 28일부터 이달 3일까지 일곱 차례 법안심사소위원회 심사를 진행했고, 농식품부는 조합장 간담회와 권역별 설명회 등으로 현장 의견을 수렴했다. 위원 5명은 농식품부와 대한변호사협회, 한국공인회계사회가 각각 1명, 중앙회가 2명을 추천한다. 위원장은 위원들이 뽑는다. 농식품부는 농협의 자율성을 존중하면서 감사기구의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 호선 방식으로 바꿨다고 설명했다.

중앙회 내부의 조합감사 기능 등을 별도 무자본 특수법인으로 떼어내는 방안은 유지됐다. 다만 중앙회와 회원조합은 새 법인의 회원으로 참여한다. 조직을 분리한 뒤에도 감사 착수와 결과 처리에 감사 대상의 이해관계가 영향을 미치지 않도록 하는 운영 장치가 중요한 이유다. 법 통과 후 6개월 이내에 이행계획을 제출하고, 1년 이내에 중앙회 내부 조합감사위원회를 분사화하며, 2년 이내에 독립 법인화를 마치는 일정이다.

정부 관여 통로는 일부 남았다. 중앙회 인사추천위원회에는 농식품부 장관이 중앙회장과 협의해 추천하는 외부 전문가 1명이 들어가고, 중앙회장과 임원의 자회사 인사·경영 부당 개입도 금지된다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 11일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 농협협동조합 개혁안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.11 mironj19@newspim.com

중앙회 자금 운용을 사전에 들여다보려던 구상도 후퇴했다. 3월 당정 논의에서는 회원조합지원자금의 재량적 배분 문제를 개선하겠다며 자금계획 수립 때 재무건전성을 고려하게 하고 농식품부 사전 보고를 의무화하겠다고 밝혔다. 상임위 통과안은 사전보고 대신 중앙회가 재무건전성 관리방안을 마련해 자금을 운용하도록 했다. 농식품부는 자금 운용의 자율성을 보장하면서 건전성도 관리하려는 취지라고 설명했다. 정부가 계획을 사전에 파악할 수 있는 절차는 없어졌다.

정부의 직접 관여가 줄어드는 과정에서도 조합원 권한을 넓히는 조항은 유지됐다. 법안이 확정되면 2028년 차기 중앙회장 선거부터 조합장 1104명이 행사하던 투표권이 중복가입자를 제외한 약 187만 명의 조합원에게 1인 1표로 확대된다. 2028년에 선출되는 회장의 임기는 2031년 전국동시조합장선거일까지로 줄이고, 이 회장에게는 한 차례 연임을 허용하는 특례를 뒀다.

조합 회계장부 등의 열람·사본 발급 청구 요건은 현행 조합원 100명 또는 3%에서 30명 또는 3%로 낮춘다. 중앙회에 대해서는 조합원 100명 이상이 직접 정보공개를 청구할 수 있는 권한이 신설된다. 기존에는 전체 조합의 3%인 약 33개 조합이 청구해야 했다. 조합원이 회장을 뽑고 중앙회 운영을 살펴볼 통로는 넓어지는 만큼, 지주·자회사 경영에 대한 견제는 감사위가 실제로 어떤 권한을 행사하느냐에 달려 있게 된 것이다.

개정안은 국민의힘 소속 위원들이 불참한 가운데 더불어민주당 주도로 상임위를 통과했다. 국민의힘 위원들은 기자회견에서 선거비용 부담과 위헌 논란, 소송 비용 전가 등을 우려하며 처리에 반대했다. 대안이 전체회의 하루 전에야 전달됐다며 심사 절차도 문제 삼았다. 이번 개정안은 소위 의결 이후 중앙회 요청으로 전체회의 전날 추가 협의를 거쳐 일부가 수정됐다.

감사기구를 운영하는 데 필요한 인력과 비용을 놓고도 양측의 추산이 엇갈렸다. 농협중앙회는 최대 500명과 연간 1400억~1500억원이 필요하다고 봤다. 반면 농식품부는 250명 안팎의 인력과 500억원 안팎의 비용으로 운영할 수 있다고 판단했다.

지난 12일 국민의힘 소속 농해수위 위원들은 기자회견을 열어 "더불어민주당은 협동조합의 독립성과 자율성, 법체계의 정합성 등 수많은 쟁점 검토는 미룬 채 청와대의 주문을 관철하는 데 몰두했다"며 "선거 비용 부담과 조합원 자격 분쟁이 뒤따를 것이다. 농민의 목소리는 사라지고, 좌파 농민단체의 뜻을 담은 대통령의 하명 정치만 남았다"고 주장했다.

반면 송미령 농식품부 장관은 지난 11일 "이번 개정안은 농협개혁의 취지를 살리면서 국회 논의와 현장의 의견을 반영해 제도의 실행 가능성을 높인 것"이라며 "조합원의 참여와 농협의 자정 기능을 강화해 농협이 농업인과 농업·농촌을 위한 협동조합으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

아직 입법 절차에는 법제사법위원회와 본회의 등의 일정이 남아 있다. 법안이 확정되면 농식품부가 어떤 사안에 감사 명령과 공동감사권을 행사할지, 감사위가 지적한 문제의 시정 여부를 어떻게 확인할지가 후속 제도 설계의 과제로 지목된다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB]

rang@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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