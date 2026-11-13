모베이스전자, 3분기 누적 매출 7864억원 기록

AI 핵심 요약beta
- 모베이스전자는 13일 3분기 누적 매출이 7864억원으로 증가했다고 밝혔다
- 북미 공급 확대와 해외법인 매출 증가에도 영업이익은 59.3% 감소했다
- 원자재 가격 상승과 환율 영향으로 순손실 154억원을 기록했다
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원자재 가격 상승에 영업이익 59.3% 감소
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 자동차용 전자부품 전문기업 모베이스전자는 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액이 7864억원으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했다고 13일 밝혔다. 북미 고객사 공급 확대와 해외법인 매출 증가가 외형 성장을 이끌었다.
회사 측에 따르면 멕시코 신공장의 안정적인 가동을 기반으로 북미 시장에서의 공급을 확대하고 있으며, 해외법인 매출 증가가 전체 실적에 기여했다.
3분기 누적 영업이익은 110억원으로 전년 동기 대비 59.3% 감소했다. 인쇄회로기판(PCB)과 전자소자, 금 등 주요 원자재 가격 상승에 따른 원가 부담이 수익성 악화의 주요 원인으로 작용했다. 특히 원자재 매입단가 상승분이 고객사 납품단가에 반영되기까지 시차가 발생하면서 이익 감소로 이어졌다는 설명이다.
모베이스전자는 원자재 가격 상승에도 안정적인 부품 수급과 고객사 공급을 유지하기 위해 관련 비용을 선제적으로 반영했다고 밝혔다. 현재 주요 고객사와 원가 상승분 보전 등을 위한 협의를 진행하고 있다.
3분기 누적 당기순손실은 154억원을 기록했다. 여기에는 환율 변동에 따른 외화환산평가손실 140억원이 반영됐다. 해당 손실은 외화 자산과 부채를 결산 시점 환율로 평가하는 과정에서 발생한 비현금성 회계손실로, 당기 현금 유출을 수반하지 않는다.
모베이스전자 관계자는 "남은 4분기까지 원가 관리에 집중하고 수익성 개선에 주력하겠다"며 "해외 사업의 성장세가 이익 개선으로 이어질 수 있도록 운영 전반의 효율을 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com