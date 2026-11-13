본업에 부업까지…N잡 시대 대안으로 떠오른 '코웨이 코디'

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 하나의 직업에 얽매이지 않고 여러 일을 병행하는 이들이 늘고 있다. 고물가로 가계 수입을 다각화하려는 움직임과 여유 시간을 활용해 추가 소득을 얻으려는 수요가 맞물리면서 이른바 'N잡러'가 고용시장의 한 흐름으로 자리 잡고 있다.

국가데이터처가 발표한 2026년 3월 고용동향에 따르면 부업을 병행하는 취업자 수는 70만명을 넘어섰다. 이는 2024년 3분기 기록했던 68만명대를 웃도는 수준으로, 본업 외에 추가 소득원을 확보하려는 움직임이 이어지고 있음을 보여준다.

코웨이 코디 이미지

이러한 흐름 속에서 업무 시간과 활동 일정을 비교적 자유롭게 조정할 수 있는 '코웨이 코디(CODY)'도 N잡을 고려하는 이들의 관심을 받고 있다. 본인의 일정에 맞춰 업무를 수행하고 실적에 따라 수수료를 받는 구조여서 다른 직업이나 개인 사업과 병행할 수 있다는 점이 특징이다.

코웨이 코디는 회사와 근로계약이 아닌 위임계약을 맺고 업무 실적에 따라 수수료를 받는 방문판매원(자유직업소득자)으로 활동한다. 주요 업무는 코웨이 제품을 고객에게 소개하고 판매하는 것이며, 렌털 제품의 정기점검과 필터 교체 등 관리 서비스도 제공한다.

코디의 업무 방식은 개인이 활동 일정을 직접 수립하고 관리하는 데 초점이 맞춰져 있다. 정해진 근무시간에 얽매이지 않고 본인의 상황에 따라 활동 시간을 조정할 수 있어 다른 일과 병행하기에 상대적으로 유리하다.

실제로 전국 각지에서 본업과 코디 활동을 병행하는 사례가 있다. 개인 매장을 운영하면서 코디 업무를 함께하는 유춘님 코디(57·가명), 보험업에 종사하면서 코디 활동을 추가로 하는 이상철 코디(34·가명) 등이 대표적이다. 이들은 기존 업무 외에 코디 활동을 통해 추가 소득을 얻고 있다.

코웨이는 자유직업소득자인 코디가 업무에 적응하고 영업·서비스 활동을 이어갈 수 있도록 교육과 지원 프로그램도 운영하고 있다.

모바일과 온라인을 통해 제품 및 업무 관련 정보를 제공하는 콘텐츠를 마련해 코디가 시간과 장소에 구애받지 않고 필요한 내용을 확인할 수 있도록 했다. 제품 구매를 원하는 고객과 코디를 연결하는 '코디매칭 서비스', 코디가 발송한 링크를 통해 주문이 이뤄지면 개인 실적으로 반영되는 '디지털 세일즈 앱' 등 영업 지원 도구도 제공한다.

코웨이 관계자는 "코디는 업무 일정과 활동 방식을 자율적으로 조정할 수 있어 본업 외에 추가적인 경제활동을 원하는 이들에게 적합한 직업군"이라며 "앞으로도 파트너들이 원활하게 영업과 서비스 활동을 이어갈 수 있도록 다양한 지원을 확대하겠다"고 말했다.

leedh@newspim.com