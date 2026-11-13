李대통령, 여의도 간담회 뒤 점심시간 직장인들과 깜짝 현장 소통

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간담회 종료 후 유동수 정무위원장·이소영 중기부 장관 등과 인근 식당서 오찬

"자본시장 개혁 시험대…전담 고위급 기구 만들어야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 자본시장 정책 간담회를 마친 뒤 점심시간을 맞은 직장인·시민들과 인사를 나누며 깜짝 현장 소통행보를 보였다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 자본시장 정책 간담회를 주재한 뒤 인근 식당으로 이동해 오찬을 가졌다고 밝혔다. 이 대통령이 한국거래소를 방문한 것은 지난해 6월 11일 이후 두 번째다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 발언하고 있다. 2026.11.13 [사진=청와대]

◆"힘내세요" 시민 응원에 화답…사진 촬영 요청에도 응해

이 대통령은 식당으로 걸어가는 동안 인근 직장인과 시민들이 "대통령님, 파이팅!", "힘내세요!"라며 응원의 인사를 건네자 웃으며 화답했다. 함께 사진을 찍자는 요청에도 일일이 응하며 시민들과 소통했다고 안 부대변인이 전했다.

오찬에는 유동수 국회 정무위원장, 박상혁 더불어민주당 정무위원회 간사, 오기형 민주당 K-자본시장특별위원회 위원장이 참석했다.

정부와 청와대에서는 이소영 중소벤처기업부 장관, 하준경 청와대 정책실장, 문신학 청와대 경제성장수석 등이 함께했다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 '자본시장 정책 간담회'를 주재하며 발언하고 있다. 2026.11.13 [사진=청와대]

◆"자본시장 정상화는 확고한 방향…개혁 전담기구 필요"

이 대통령은 앞서 열린 간담회에서 "자본시장 개혁에 대한 정부의 의지와 정책이 시험대에 올랐다"며 "자본시장 정상화는 우리 정부의 확고한 방향"이라고 강조했다.

최근 증시 조정과 관련해서는 "산이 높으면 골이 깊다"면서 "반대로 골이 깊으면 또 산이 높지 않을까 생각한다"고 기대감을 표했다. 이어 "자본시장의 제일 중요한 가치는 신뢰"라며 "정부가 걱정을 없애고 합리적으로 예측할 수 있는 시장을 만들어 신뢰를 회복하는 것이 가장 핵심"이라고 짚었다.

코스닥 시장에 대해서는 "부실 기업, 저성장 기업은 상장 폐지 기준을 제대로 적용해 신속하게 퇴출시켜야 한다"고 주문했다.

그러면서 "증권거래소나 자본시장에 특화한 개혁 과제가 너무 많은 것 같다"며 "이 문제를 전담할 고위급 기구를 하나 만들었으면 좋겠다"고 제안했다.

이 대통령은 "작년에 실수한 것 같다. 당연히 개혁 전담기구를 만들어 강하게 밀어붙였어야 했는데 너무 쉽게 잘 되는 것 같아 방심한 측면이 있다"고 했다.

the13ook@newspim.com