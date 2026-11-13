차바이오텍, 3분기 누적 매출 9016억원

당기순손익은 전년 동기 대비 928억원 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍은 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 9016억원으로 전년 동기 대비 2% 감소했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 831억원을 기록했으나, 당기순손실은 186억원으로 전년 동기(1114억원) 대비 928억원 개선됐다.

글로벌 헬스케어 사업의 일부 매출 감소에도 국내 주요 사업 성장과 신규 자회사 연결 편입 효과 등에 힘입어 9000억원대 매출을 유지했다. 영업손실에는 글로벌 헬스케어 사업 운영비용과 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 등 신규 사업 확대에 따른 비용이 반영됐다. 당기순손실은 사업 포트폴리오 재편과 자산 효율화에 따른 영업외손익 개선으로 축소됐다.

별도 기준 3분기 누적 매출액은 489억원으로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 바이오인슈어런스(BI) 등 주요 수익사업의 성장에 따른 것이다. 영업손실은 21억원으로 전년 동기 대비 19억원 줄었으며, 당기순이익은 지배구조 개편 등의 영향으로 758억원을 기록해 흑자 전환했다.

차바이오텍 로고. [로고=차바이오텍]

주요 계열사들은 세포·유전자치료제(CGT) 위탁개발생산(CDMO)과 AI 기반 디지털 헬스케어 사업을 확대하고 있다. 미국 자회사 마티카 바이오테크놀로지는 현지 생명공학기업 서지엄 바이오사이언스, 백스돔 등과 계약을 체결했다. 미국의 CGT 제조 역량과 국내 임상 역량을 결합한 'K-FIH(First-in-Human) 프로그램'을 통해 신규 고객사 확보와 수주 확대도 추진하고 있다.

카카오헬스케어는 미국 시사주간지 타임과 글로벌 데이터 분석기관 스태티스타가 발표한 '2026년 세계 최고 헬스테크 기업'의 AI 및 데이터 분석 분야에 2년 연속 선정됐다. 차AI헬스케어의 뷰티 브랜드 제이준도 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 중국 마스크팩 부문 10년 연속 1위에 올랐다.

차바이오텍은 기존 제대혈 사업을 기반으로 줄기세포 보관 서비스를 준비하는 등 수익사업 다변화에도 나서고 있다. 연구개발(R&D) 부문에서는 정부 지원사업을 통해 차세대 CGT 플랫폼과 신약 파이프라인 개발을 추진하고 있다. 과학기술정보통신부의 '2026년도 K-HERO 육성 지원사업' 후속 R&D 과제에 선정돼 3년 6개월간 31억5000만원을 지원받는다. 이를 통해 특발성폐섬유종 치료제 'CHAGE-201'의 국내 임상시험계획(IND) 승인을 목표로 연구를 진행할 계획이다.

또 '첨단바이오의약품 품질평가 기술개발 플랫폼(K-CGTAP) 구축 사업'의 공동연구개발기관으로 참여해 세포치료제 분석기술과 역가시험법 개발을 추진한다. 이와 함께 세포치료제와 병용투여할 수 있는 이중표적 항체 후보물질 확보에도 나서고 있다.

차바이오텍은 향후 세포·유전자치료제 파이프라인을 확대하고 글로벌 기술이전과 공동개발 등을 통해 사업화 기반을 강화할 방침이다.

nylee54@newspim.com