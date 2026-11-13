DMS, 3분기 매출 297억원 달성

AI 핵심 요약beta
- DMS는 13일 3분기 매출 297억원과 영업손실 61억원을 기록했다
- 매출 인식 기준 변경으로 분기 변동성이 커지며 고정비 부담이 발생했다
- DMS는 약 1600억원 수주잔고를 바탕으로 4분기 실적 회복을 예상했다
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4분기 기존 수주물량 납품 확대에 따른 매출 회복·수익성 개선 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 장비 전문기업 DMS는 올해 3분기 연결 기준 매출액 297억원, 영업손실 61억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출액은 전분기(288억원) 대비 약 3% 증가했으며, 3분기 누적 매출액은 723억원으로 집계됐다.
이번 실적에는 장비 매출 인식 기준 변경에 따른 영향이 반영됐다. DMS는 기존 장비 생산 진행 상황에 따라 매출을 인식하던 방식에서 고객사에 장비를 납품한 시점에 매출을 반영하는 방식으로 변경했다. 이에 따라 납품 일정에 따른 분기별 실적 변동성이 커졌으며, 매출 인식 규모 감소에 따른 고정비 부담으로 영업손실이 발생했다.
DMS는 현재 약 1600억원 규모의 수주잔고를 확보하고 있다. 회사는 4분기 기존 수주물량의 납품이 본격화되면서 매출 인식 규모가 확대될 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 매출 회복과 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선도 기대하고 있다.
3분기 당기순손실은 201억원을 기록했다. 전년 동기에는 비올 관련 중단영업이익 약 2013억원이 반영된 만큼, 전년 대비 순이익 감소에는 지난해 발생한 대규모 일회성 이익에 따른 기저효과도 영향을 미쳤다.
DMS 관계자는 "장비 인도 시점에 따라 분기별 실적 변동성이 발생하고 있지만, 약 1600억원의 수주잔고를 확보하며 안정적인 사업 기반을 유지하고 있다"며 "4분기에는 기존 수주물량의 납품과 매출 인식이 확대되면서 실적 회복과 수익성 개선에 집중할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com