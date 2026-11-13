루멘스바이오스, 3분기 누적 매출 1103억원

AI 핵심 요약beta
- 루멘스바이오스는 13일 3분기 누적 매출 1103억원을 기록했다
- 영업손실 25억원과 순손실 78억원으로 적자를 이어갔다
- 최대주주는 15억원 규모 지분 매입을 추진하며 책임경영을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= LED 전문기업 루멘스바이오스는 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 1103억원, 영업손실 25억원, 당기순손실 78억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 회사는 LED와 전장 사업을 중심으로 사업구조를 재편하는 한편, 최대주주의 지분 매입을 통해 주주가치 제고에 나설 계획이다.
별도 기준으로는 매출액 487억원, 영업손실 40억원, 당기순손실 70억원을 기록했다. 회사 측은 하반기 환율 하락에 따른 영향이 당기순손실 확대의 주요 원인이라고 설명했다.
사업부문별 매출액은 LED 714억4000만원(64.7%), 전장 244억7000만원(22.2%), LGP 144억3000만원(13.1%)으로 집계됐다. LED와 전장 사업이 전체 매출에서 차지하는 비중은 86.9%로 전년 동기(82.5%) 대비 4.4%포인트 상승했다.
최대주주인 넥스턴앤롤코리아는 최근 루멘스바이오스 주식 15억원 규모를 장내 매수하기로 결정했다. 취득 예정 기간은 2026년 12월 17일부터 2027년 12월 15일까지다. 회사는 최대주주의 지분 확대를 통해 책임경영을 강화하고 주주가치 제고를 추진한다는 방침이다.
루멘스바이오스는 재무구조 개선과 수익성 회복에도 집중할 계획이다. 지속적인 부채 감축을 통해 재무 건전성을 강화하는 한편, 차세대 마이크로 LED와 디스플레이 신기술 등 고부가가치 사업을 확대해 매출 성장과 손익 개선을 추진할 예정이다.
루멘스바이오스 관계자는 "새로 선임된 대표이사의 지휘 아래 중장기 체질 개선과 지속적인 부채 감축을 통해 재무 건전성을 강화하고 수익성 개선에 집중하겠다"며 "최대주주의 지분 매입과 연계해 주주가치를 높이는 한편, 차세대 마이크로 LED와 디스플레이 신기술 등 고부가가치 시장에서 경쟁력을 확보해 매출 확대와 손익 개선을 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com