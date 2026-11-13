전자발찌 차고 청와대 흉기난동 예고 50대 남성 재판행

AI 핵심 요약beta
- 김모씨는 1일 전자발찌를 끄고 청와대 등 흉기난동을 예고했다
- 서울동부지방공소청은 12일 김씨를 구속 기소했다
- 김씨는 전자장치 효용 훼손과 위계공무집행방해 혐의를 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 전자발찌 전원을 끄고 청와대 등에 흉기난동을 예고한 50대 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
13일 법조계에 따르면 서울동부지방공소청은 스토킹처벌법 위반(전자장치 효용 훼손)과 위계공무집행방해 혐의를 받는 50대 남성 김모 씨를 지난 12일 구속 기소했다.
김씨는 지난 1일 서울동부보호관찰소에 전화해 청와대와 경찰청, 서울경찰청 등에서 흉기 난동을 벌이겠다고 예고하고 전자발찌 충전을 하지 않은 채 방치한 혐의를 받고 있다.
김씨는 스토킹 사건으로 전자발찌를 착용하고 있었다. 검거 당시에도 착용 상태였다.
서울 종로경찰서는 같은 날 오후 1시 55분경 A씨를 긴급체포한 뒤 기존 스토킹 사건을 수사중이던 송파경찰서에서 신병을 인계했다. 체포 당시 흉기는 소지하지 않았다.
법원은 지난 3일 "범죄의 중대성과 사회적 유대관계 결여를 고려할 때 도망할 우려가 크고 재범의 위험성도 높다"며 구속영장을 발부했다.
gdy10@newspim.com