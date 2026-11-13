다날, 3분기 누적 매출 1746억원

온·오프라인 결제 영역 확대·거래액 증가로 결제 사업 성장

국내 은행과 스테이블코인 결제·정산 서비스 개념증명 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 통합결제 전문기업 다날은 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 1746억원, 영업이익 31억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 온·오프라인 결제 영역 확대와 커머스, 문화·레저 분야 거래액 증가에 힘입어 결제 사업에서 성장세를 이어갔다.

회사 측에 따르면 고금리 기조와 대외 불확실성에도 주력인 결제 사업의 거래 규모가 확대되면서 3분기 매출이 전년 동기 대비 증가했다. 당기순손실도 전년 대비 축소됐다고 설명했다.

다날은 스테이블코인 법제화에 대비해 신규 결제 서비스 구축을 추진하고 있다. 국내 주요 은행이 스테이블코인 발행과 송금을 담당하고 다날이 결제 및 가맹점 정산을 맡는 서비스의 개념증명(PoC)과 플랫폼 구축을 완료했다. 최근 글로벌 기업과 연계한 서비스를 상용화했으며, 몽골과 미국, 싱가포르 현지 기업들과 국가 간 결제 사업화도 진행하고 있다.

다날 로고. [사진=다날]

회사는 향후 디지털자산 관련 제도가 마련되면 스테이블코인 기반 결제·정산 서비스를 확대할 계획이다. 외국인 전용 선불카드 '콘다(KONDA)' 사업도 확대하고 있다. 주요 상권에 카드 발급 키오스크를 설치하고 온·오프라인 결제와 교통카드, 현금자동입출금기(ATM) 출금 기능을 제공하고 있다.

또한 연내 은행 창구 충전과 간편결제 연동 기능을 추가하고, 공항 등 주요 거점으로 카드 발급 채널을 확대할 예정이다. 회사는 이를 통해 내년부터 본격적인 수익 창출을 기대하고 있다.

오프라인 휴대폰결제 서비스 '바통'도 연내 전면 개편할 계획이다. 개편된 서비스는 별도 앱 설치 없이 매장 내 QR코드를 스캔하는 방식으로 휴대폰결제를 지원하며, 본인인증과 가입 절차도 간소화할 예정이다.

계열사 다날엔터테인먼트는 올해 흑자 전환을 목표로 지식재산권(IP) 기반 사업을 확대하고 있다. 기존 콘텐츠 유통 사업을 바탕으로 공연과 전시, 팝업스토어, 상품기획(MD) 등으로 사업 영역을 넓힐 계획이다.

페이프로토콜은 디지털자산 페이코인(PCI) 기반 온체인 인프라 '페이체인'의 오픈베타 서비스를 시작했다. 향후 스테이블코인 결제·정산 인프라와 연계해 글로벌 웹3 시장으로 사업을 확대할 방침이다.

다날 관계자는 "글로벌 시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 결제 본업의 내실을 다지는 동시에 스테이블코인 법제화와 신규 결제·통신 서비스 출시에 대비하고 있다"며 "제도권 내에서 안전하고 혁신적인 서비스를 선제적으로 구축해 실질적인 매출 성장과 기업가치 제고를 추진하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com