신임 한유원 대표에 최원영 중기부 실장..."기업 판로 열어주는 든든한 동반자"

AI 핵심 요약beta
- 최원영 전 중기부 실장이 13일 한유원 대표로 취임했다.
- 최 대표는 중소기업·소상공인 판로 지원 강화를 강조했다.
- 성장 단계별 마케팅과 공공구매 지원 기능을 강화할 방침이다.
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기업별 맞춤 '지원·공공구매' 기능 강화 강조
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 최원영 전 중소벤처기업부 소상공인정책실장이 제14대 한국중소벤처기업유통원(한유원) 대표이사로 취임했다. 임기는 3년이다.
한유원은 13일 서울 양천구 목동 사옥에서 최 신임 대표 취임식을 개최했다고 밝혔다. 이날 최 대표는 최 대표는 중소기업과 소상공인의 제품이 실제 판매로 이어지도록 판로 지원을 강화할 것을 강조했다.
최 대표는 기술력과 제품을 갖추고도 판로를 확보하기 어려운 기업을 발굴해 성장 단계와 제품 특성에 맞게 마케팅과 판매를 지원하겠다고 밝혔다. 스타트업과 벤처기업이 공공구매를 통해 시장에 진입할 수 있도록 한유원의 지원 기능도 강화할 방침이다.
최 대표는 지난 1998년부터 중기부 전신인 중소기업청의 기술개발과장으로 입직해 수출·금융·판로 지원 정책을 맡았으며 중기부 글로벌성장정책관과 소상공인정책실장 등을 역임한 바 있다.
최 대표는 취임사에서 "현장에서 임직원과 함께 발로 뛰며 기업의 막힌 판로를 열어주는 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com