더본코리아, 3분기 영업손실 37억원으로 축소

AI 핵심 요약beta
- 더본코리아는 13일 3분기 매출이 850억원으로 전년보다 2.7% 감소했다고 공시했다.
- 매출원가 감소로 영업손실은 37억원으로 전년보다 15% 줄었다.
- 금융수익 감소와 기타비용 증가로 순손실은 43억원으로 63% 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아가 올해 3분기 영업손실을 1년 전보다 줄였다. 매출원가가 큰 폭으로 줄어 매출총이익이 늘어난 덕분이다. 다만 매출은 두 분기 연속 이어진 감소세를 벗어나지 못했고, 금융수익 감소와 기타비용 증가로 영업 아래 단계에서 손실이 커지면서 순손실은 오히려 확대됐다.
더본코리아가 13일 공시한 3분기 연결 실적을 보면 매출은 850억원으로 전년 동기(874억원)보다 2.7% 감소했다. 영업손실은 37억원으로 전년 동기(44억원)보다 약 15% 줄었다. 반면 분기순손실은 43억원으로 1년 전(27억원)보다 63% 늘었다.
적자 축소의 배경은 원가 구조 개선이다. 매출원가는 600억원으로 6.2% 줄어 매출 감소율을 웃돌았다. 매출원가율은 73.1%에서 70.5%로 낮아졌고, 매출총이익은 235억원에서 251억원으로 6.8% 늘었다. 매출총이익률은 26.9%에서 29.5%로 높아졌다.
반면 판매비와 관리비는 288억원으로 3.4% 늘었다. 매출 대비 판관비 비중은 31.9%에서 33.9%로 올랐다. 매출총이익 증가분 16억원이 판관비 증가분 10억원을 웃돌면서 영업손실이 7억원 줄어드는 데 그쳤고, 영업이익률은 마이너스 5.0%에서 마이너스 4.4%로 소폭 개선됐다. 영업손실은 직전 분기(56억원)와 비교해서도 약 33% 줄었다.
누적 기준으로는 개선 폭이 더 뚜렷하다. 1~9월 누적 매출은 2478억원으로 9.0% 감소했지만, 매출총이익은 717억원으로 9.7% 늘었다. 매출원가가 1761억원으로 15% 가까이 줄어든 영향이다. 판관비는 852억원으로 1.0% 줄었고, 영업손실은 135억원으로 전년 동기(206억원)보다 34.6% 감소했다. 누적 순손실은 110억원으로 1년 전(201억원)의 절반 수준이다.
fineview@newspim.com