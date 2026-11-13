경북도·행안부, AI 산불예측·산악구조 위치추적 시스템 점검

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윤호중 장관, 영덕소방서·주왕산국립공원 방문…가을철 재난 대응태세 확인

산불감시원 2621명·임차헬기 21대 운영…AI 현장지휘체계 단계적 확대

[영덕·청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도와 행정안전부가 인공지능(AI)을 활용한 산불 확산예측과 위치추적 기반 산악구조 시스템을 점검하며 가을철 산불·산악사고 대응태세 강화에 나섰다.

경북도는 13일 윤호중 행정안전부 장관과 황명석 경북도 행정부지사, 성호선 경북도 소방본부장 등이 영덕소방서와 청송군 주왕산국립공원을 찾아 재난 대응체계를 점검하고 산불 예방 캠페인을 진행했다고 밝혔다. 이 자리에는 임미애 국회의원도 참석했다.

윤호중 행정안전부 장관이 13일 황명석 경북도 행정부지사, 성호선 경북도 소방본부장 등과 함께 영덕소방서와 청송군 주왕산국립공원을 찾아 재난 대응체계를 점검하고 산불 예방 캠페인을 진행했다.[사진=경북도]2026.11.13 nulcheon@newspim.com

윤 장관은 영덕소방서에서 정다호 소방위가 개발한 'AI 산불 현장지휘 지원 시스템' 시연을 참관했다. 이 시스템은 기상·지형·산림·위성정보를 분석해 향후 1~3시간의 산불 확산을 예측한다. 위험시설과 대피 대상 마을 정보를 실시간으로 공유하고 예측 결과를 자동 보정해 현장 지휘를 지원한다.

데이터를 활용한 예방 순찰 실적도 살폈다.

경북소방본부는 올해 봄철 데이터 분석으로 선정한 산불 취약지역 30곳을 대상으로 97회에 걸쳐 총 2292㎞를 순찰했다. 해당 지역에서는 순찰 기간 산불이 발생하지 않았다. GPS 기록 2만7302건을 분석한 결과 계획 경로와 실제 순찰 경로의 일치율은 95%로 나타났다.

산악사고 현장에서 활용하는 '119 산악구조 위치추적 시스템'도 점검 대상에 포함됐다. 구조 요청자가 문자메시지로 받은 인터넷 주소(URL)에 접속하면 위치를 확인할 수 있으며 구조대원이 요청자 반경 10m 이내에 접근하면 알림이 울리는 방식이다.

경북소방본부에 따르면 올해 9~10월 산악사고 3건의 구조 대상자 5명에게 이 시스템을 적용한 결과 최장 구조시간은 47분으로 집계됐다. 지난해 최장 구조시간인 7시간 48분보다 짧아진 수치다.

이어 윤 장관은 연평균 약 60만 명이 방문하는 주왕산국립공원에서 가을철 산불방지대책을 보고받고 진화장비 운용 상황을 확인했다.

경북도는 가을철 산불조심기간인 11월 1일부터 12월 15일까지 산불 예방과 초동 대응을 강화하고 연말까지 24시간 비상체계를 유지한다. 산불감시원 2621명을 배치하고 무인감시카메라 241대와 드론스테이션을 활용해 감시망을 운영한다.

산불 진화용 임차헬기는 지난해 19대에서 올해 21대로 늘렸다. 산불이 발생하면 발화지점 인근 시·군의 헬기 5대를 집중 투입해 초기 진화에 나설 방침이다.

황명석 행정부지사는 이날 '산불예방 국민동참 챌린지'에 참여하고 등산객에게 홍보물을 나눠주며 화기 소지 금지와 산불 발견 시 즉각적인 신고를 당부했다.

성호선 경북도 소방본부장은 "현장 대원이 직접 발굴한 기술을 본부가 검증하고 확산해 경북에서 시작된 AI 재난대응 모델이 국가 표준으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

황명석 행정부지사는 "산불은 한 번 나면 복구에 오랜 시간과 비용이 드는 만큼 무엇보다 예방이 중요하다"며 "도민 생명과 안전을 최우선으로 관계기관과 함께 총력 대응하겠다"고 밝혔다.

경북도는 2027년 4월 개정 '소방기본법' 시행에 맞춰 AI 기반 현장지휘체계를 도내 소방서로 단계적으로 확대할 계획이다. 행정안전부·소방청과 국가 재난대응체계 연계를 강화하고 제도 개선과 예산 지원도 건의할 예정이다.

nulcheon@newspim.com