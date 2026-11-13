크라운제과·해태제과, 3분기 영업이익 30% 넘게 감소

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 크라운해태그룹 주력 계열사인 크라운제과와 해태제과식품의 3분기 영업이익이 나란히 30% 넘게 줄었다. 두 회사 모두 매출이 감소한 가운데 매출원가율까지 올라 수익성이 꺾였다. 해태제과가 10월부터 주요 제품 가격을 올렸지만 3분기 실적에는 반영되지 않았다.

13일 공시에 따르면 해태제과식품의 3분기 연결 매출은 1559억원으로 전년 동기(1604억원)보다 2.8% 감소했다. 영업이익은 55억원으로 33.7% 줄었고, 당기순이익은 28억원으로 35.0% 감소했다. 크라운제과의 3분기 별도 매출은 1062억원으로 2.1% 감소했다. 영업이익은 19억원으로 31.7% 줄었고, 당기순이익은 10억원으로 46.6% 감소했다.

서울 용산구 남영동에 위치한 크라운해태 본사. [사진= 뉴스핌 DB]

두 회사의 영업이익을 단순 합산하면 74억원으로, 전년 동기(해태제과식품 83억원, 크라운제과 27억원 등 110억원 안팎)보다 약 33% 줄었다. 영업이익률은 해태제과식품이 5.2%에서 3.5%로, 크라운제과가 2.5%에서 1.8%로 낮아졌다. 두 회사 모두 영업이익률이 크게 하락했다.

비용 구조가 악화됐다. 해태제과식품의 3분기 매출원가율은 66.8%에서 68.5%로, 크라운제과는 69.5%에서 70.6%로 올랐다. 매출은 줄었는데 원가율이 높아지면서 매출총이익이 줄어든 것이다.

지주사인 크라운해태홀딩스도 같은 흐름을 보였다. 3분기 연결 매출은 2598억원으로 1.5% 감소했고, 영업이익은 76억원으로 29.8% 줄었다. 영업이익률은 4.1%에서 2.9%로 낮아졌다. 매출원가는 1832억원으로 오히려 0.7% 늘면서 원가율이 68.9%에서 70.5%로 1.6%포인트 상승했다. 매출총이익은 766억원으로 6.5% 감소했다. 판관비를 690억원으로 3.0% 줄였지만 원가 부담을 상쇄하지 못했다. 당기순이익은 39억원으로 29.8% 감소했다.

해태제과는 원재료와 물류비 상승에 따른 비용 부담으로 지난 9월 18일 홈런볼, 오예스, 고향만두 등 25개 브랜드 가격을 평균 7.8% 올렸다. 가격 인상이 반영되는 4분기에 원가 부담을 얼마나 덜어낼 지가 관건이다.

크라운해태 관계자는 "나프타 등 주요 원료 가격과 해외 수입 원재료비 상승에 따른 원가 부담이 누적, 영업이익이 감소했다"며 "크라운제과의 경우, 원가 절감을 하고 있으며 해태 제과의 경우 가격 인상분으로 인한 4분기 효과를 기대, 향후 실적에 긍정적으로 반영될 것으로 보고 있다"고 말했다.

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