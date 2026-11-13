SC제일은행, 3분기 누적 순익 5062억원…전년비 67%↑

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행이 13일 3분기 누적 순이익 5062억원을 기록했다
- 영업이익은 5265억원으로 전년보다 40% 증가했다
- 자산관리 호조와 ELS 충당금 환입이 실적 개선을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영업이익 5265억원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 자산관리 부문 실적 호조와 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 관련 충당금 환입 등에 힘입어 올해 3분기 누적 순이익을 큰 폭으로 늘렸다.
SC제일은행은 올해 3분기 누적 영업이익이 5265억원으로 전년 동기(3757억원)보다 40% 증가했다고 13일 밝혔다. 연결당기순이익은 5062억원으로 전년 동기(3040억원) 대비 67% 늘었다.
이번 실적 개선은 비이자이익 증가와 판매관리비 관리, 2분기 홍콩 H지수 ELS 관련 충당금 일부 환입(1102억원) 등에 따른 것이다.
이자이익은 순이자마진(NIM)이 0.27%포인트 하락했지만 고객여신 규모가 증가하면서 전년 동기보다 4% 늘어난 9424억원을 기록했다.
비이자이익은 고액 자산가 고객 증가와 주식시장 활황에 따른 자산관리 부문 실적 호조, 외환파생 부문 실적 증대에 힘입어 4185억원으로 집계됐다. 전년 동기(2714억원)보다 1471억원(54%) 증가한 규모다.
판매비와 관리비는 임금과 물가 상승에 따른 운영비용 증가로 전년 동기보다 195억원(3%) 늘어난 7329억원을 기록했다. 다만 2025년 말 진행된 특별퇴직에 따른 인건비 절감 효과가 임금 상승분을 일부 상쇄했다.
총 기대신용손실 및 기타 충당금은 중동지역 분쟁 관련 리스크에 대한 추가 적립 영향으로 전년 동기(913억원)보다 약 101억원(11%) 증가한 1014억원을 기록했다.
지난 9월 말 기준 총여신 규모는 44조4053억원으로 전년 동기(43조7743억원)보다 6310억원(1%) 증가했다. 기업금융 고객의 자금 수요가 늘어난 영향이다.
총자산순이익률(ROA)은 0.58%, 자기자본순이익률(ROE)은 12.06%로 전년 동기 대비 각각 0.14%포인트, 4.74%포인트 상승했다.
SC제일은행은 지난 12일 1500억원 규모의 중간배당도 결의했다. 배당 이후에도 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율(CAR)은 20.28%, 보통주자본비율(CET1)은 17.83%로 금융당국의 규제 요건을 웃도는 수준을 유지했다.
peterbreak22@newspim.com