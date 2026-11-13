[인도증시] 유가 상승·인플레 우려에 하락...IT지수 6주 연속 랠리 마침표

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센섹스30(SENSEX30) 81,592.45(-318.55, -0.39%)

니프티50(NIFTY50) 25,144.30(-155.05, -0.61%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 13일 인도 증시는 하락했다. 유가 상승과 인플레이션 압력이 투자 심리에 부담을 주면서 외국인 자금 유입 효과를 상쇄하고, 주간 상승폭을 줄였다.

센섹스30 지수는 0.39% 하락한 8만 1,592.45포인트, 니프티50 지수는 0.61% 내린 2만 5,144.30포인트로 거래를 마쳤다.

현지 시각으로 12일, 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물 가격은 2.71% 상승한 배럴당 95.27달러를 기록했다.

사우디아라비아 에너지 인프라에 대한 공격이 격화하고 호르무즈 해협을 통한 해상 운송 차질이 글로벌 공급을 위협한 것, 도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란과 합의할 필요가 없다"고 발언한 것, 러시아와 우크라이나 간의 에너지 인프라 겨냥 공격이 유가를 밀어올렸다.

10월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 인도 중앙은행(RBI)의 허용 범위인 2~6%의 상단을 넘어선 것이 인플레이션 우려와 함께 RBI의 추가적인 통화 긴축 전망을 강화했다.

인도의 10월 소매 물가 상승률은 6.09%로 집계됐다. CPI 물가 상승률이 RBI의 허용 상한선을 넘어선 것은 2년 만에 처음이다. 식품 물가 상승세가 가팔라졌을 뿐만 아니라 CPI 하위 항목 43개 중 19개 항목에서 4% 이상의 물가 상승률을 기록하며 인플레이션이 전방위적으로 확산하고 있음을 시사했다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 13일 추이

이번 주(11월 9~13일) 센섹스 지수와 니프티50 지수는 각각 0.7%, 0.5% 상승했다.

로이터에 따르면, 11월 들어 약 80억 달러(약 10조 6,912억 원) 규모의 외국인 자금이 인도 증시에 유입됐다. 글로벌 인공지능(AI) 관련 거래 청산과 이달 초부터 나타난 유가 진정세에 힘입어 이달 유입액은 이미 2020년 12월 이후 월간 기준 최고치를 기록하며 증시 상승을 견인했다.

벤투라의 볼린카르는 "투자자들이 (통화)정책 기대치를 재평가함에 따라 주식 시장은 단기적으로 변동성을 보일 수 있지만, 견조한 (인도)국내 성장과 강력한 기업 실적이 어느 정도 시장을 지탱해 줄 수 있다"고 말했다.

16개 주요 업종별 지수 중 13개 지수가 주간 상승세를 기록한 가운데, 니프티 정보기술(IT) 지수는 3.2% 하락하며 6주 연속 이어진 상승세를 마감했다.

인도국립은행(SBI)이 지난주 호실적 발표 이후 상승세를 이어가며 이번 주 4% 이상 상승했다.

페이티엠은 RBI로부터 결제 서비스 사업부의 선불 결제 상품 출시 예비 승인을 받으며 사상 최고치(1,939.90루피)로 마감했다. 페이티엠은 이번 주 약 8% 올랐다.

hongwoori84@newspim.com