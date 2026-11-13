양승조 수자원공사 신임 사장 "조직·사업방식 재정비"…고강도 혁신 예고

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13일 대전 본사서 취임식 개최

물안전 등 6대 경영방향 제시

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 양승조 한국수자원공사 신임 사장은 13일 "시대의 요구에 발맞춰 조직과 사업 방식을 재정비하겠다"고 제시했다.

양승조 사장은 이날 수자원공사 대전 본사에서 열린 제17대 사장 취임식에서 "과감하게 제도를 개선하며 지속적인 혁신을 이뤄가겠다"면서 강도 높은 경영혁신을 예고했다.

그는 이어 "기후위기와 AI 전환에 대응해 경영 전반의 체질을 근본적으로 강화하고 대한민국 물관리의 변혁을 이끌어 갈 때"라면서 6대 경영 방향을 제시했다.

양승조 한국수자원공사 신임 사장이 13일 대전 본사에서 열린 취임식에서 향후 경영방향을 제시하고 있다. [사진=수자원공사] 2026.11.13 dream@newspim.com

6대 경영 방향은 ▲국민 생명과 물안전 확보 ▲국정과제 이행 선도 ▲미래 성장엔진 물산업 육성 ▲성과 기반 양극화 해소 ▲안전·청렴·ESG를 통한 국민 신뢰 제고 ▲함께 꿈꾸고 성장하는 일터 조성이다.

양 사장은 "기후위기라는 거대한 도전 앞에서 넉넉하고 튼튼한 물그릇은 삶을 지키는 최후의 보루"라며 국민의 생명과 물안전을 첫 번째 경영 방향으로 제시했다.

이와 관련 국가 전체의 관점에서 물관리 체계를 정립하고, 필요한 곳에 제때 물을 공급하겠다는 뜻을 밝혔다. 대체수자원 개발과 물 공급망 연계, 녹조 대응 등을 고도화해 물관리의 효율성과 안정성을 높이겠다고 강조했다.

특히, 국정과제 이행에서는 반도체 메가프로젝트 용수 공급을 최우선 과제로 꼽았다. 양 사장은 "국가 산업의 백년대계를 세운다는 마음으로 기업의 시간표에 맞춰 전력을 다해 달라"며 "업무에 전념할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"라고 강조했다.

양승조 한국수자원공사 신임 사장이 13일 대전 본사에서 열린 취임식에서 향후 경영방향을 제시하고 있다. [사진=수자원공사] 2026.11.13 dream@newspim.com

물산업 분야의 주요 과제로는 유니콘 기업 육성을 꼽았다. 디지털트윈과 AI 정수장, 초순수 등 축적된 기술을 한 차원 높이고, 기후테크 기업을 적극 지원해 국내 물산업의 질적 도약을 이끈다는 전략이다.

해수담수화는 충남 대산을 시작으로 전국으로 확산하고, 세계 시장 1위로 키워간다. 대한민국 물산업을 K-컬처에 이은 새로운 한류이자 국가 신성장 동력의 한 축으로 발전시키겠다는 포부도 밝혔다.

노사 간 신뢰와 협력도 보다 강화할 방침이다. 이를 기반으로 직원들이 본연의 업무와 전문성을 발휘할 수 있도록 여건을 함께 찾아간다는 구상이다.

양 사장은 "한국수자원공사 앞에 놓인 국가적 과제를 풀어나가는데 그동안 국회와 지방정부에서 쌓아 온 경험과 자원을 아낌없이 활용하겠다"고 강조했다.

양승조 한국수자원공사 신임 사장이 13일 대전 본사에서 열린 취임식에서 향후 경영방향을 제시하고 있다. [사진=수자원공사] 2026.11.13 dream@newspim.com

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