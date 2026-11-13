[코인 시황] 비트코인 일시 6만7000달러대로 급락…ETF 자금 이탈에 13억달러 강제 청산

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달러 19개월 만에 최고·美 금리 인상 우려…200주 이동평균선 붕괴

현물 ETF 올해 15억6000만달러 순유출…이더리움 2000달러 하회

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 13일 일시 6만7000달러대로 급락하며 지난 8월 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 미국의 추가 금리 인상 우려로 달러화와 국채 수익률이 동반 상승한 가운데 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 자금 이탈이 가속화하면서 매도 압력이 커졌다. 중동의 군사적 긴장과 암호화폐 시장의 대규모 강제 청산도 투자심리를 압박했다.

암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 비트코인은 이날 아시아 거래 시간 중 6만7652달러까지 하락했다. 24시간 전보다 3.5% 넘게 떨어졌으며, 최근 한 달간 하락률은 16%에 달했다. 이번 분기 들어서는 17% 하락해 직전 분기 상승분의 상당 부분을 반납했다.

특히 장기 추세를 가늠하는 200주 이동평균선인 약 6만8000달러 아래로 떨어지면서 추가 하락에 대한 경계감이 커졌다. 다만 한국 시간 오후 7시 10분 현재는 6만9300달러선에 거래되며 낙폭을 다소 축소했다.

암호화폐 시장 전반도 약세를 보였다. 시가총액 2위 이더리움(ETH)은 지난 8월 이후 처음으로 2000달러 아래로 내려갔으며, 리플(XRP)은 1달러에 근접했고 솔라나(SOL)는 80달러선에 거래되고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.13 koinwon@newspim.com

◆ 달러 19개월 만에 최고·美 금리 인상 우려…200주 이동평균선 붕괴

매도세의 주요 배경으로는 미국의 통화긴축 전망 강화가 꼽힌다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수(DXY)는 103을 넘어서며 지난해 4월 이후 최고 수준으로 상승했다. 달러지수는 10월 초 이후 약 2% 올랐다.

이번 주 발표된 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 금리 인상 가능성이 커졌다. 시장에서는 통상적인 25bp(1bp=0.01%포인트)를 넘어 50bp 인상 가능성도 거론되고 있다.

미국 국채 수익률도 상승했다. 10년 만기 국채 수익률은 5.123%, 30년물은 5.457%를 기록했다. 영국과 프랑스, 독일, 일본의 국채 수익률도 동반 상승하면서 위험자산에 대한 투자 매력이 약화했다.

◆ 현물 ETF 올해 15억6000만달러 순유출…이더리움 2000달러 하회

기관투자자 수요를 가늠하는 비트코인 현물 ETF에서도 자금 이탈이 이어지고 있다.

코인데스크가 분석한 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면 미국 상장 비트코인 현물 ETF는 올해 들어 15억6000만달러의 누적 순유출을 기록했다. 지난달 29일까지만 해도 연간 누적 순유입액이 10억1000만달러에 달했지만, 이후 대규모 환매가 이어지면서 순유출로 돌아섰다.

12일까지 순유출액은 6억4360만달러에 달했다. 직전 주에는 12억8000만달러, 그 전주에는 2억260만달러가 각각 빠져나갔다.

올해 주간 순유출액이 5억달러를 넘은 것은 이번이 12번째다. 지난해에는 15차례, 2024년에는 4차례 발생했다. 2024년과 2025년 각각 352억4000만달러와 213억7000만달러가 순유입됐던 것과 대조적이다.

가격 급락에 따른 대규모 강제 청산도 하락세를 증폭시켰다.

암호화폐 데이터업체 코인글래스(Coinglass)에 따르면 최근 24시간 동안 거래소에서 13억달러가 넘는 선물 포지션이 강제 청산됐다. 이 가운데 비트코인 관련 청산액은 6억7700만달러에 달했다.

특히 비트코인이 7만달러 아래로 떨어지는 과정에서 약 5억달러 규모의 포지션이 청산됐다. 탈중앙화 거래 플랫폼 하이퍼리퀴드에서는 3100만달러가 넘는 비트코인 매수(롱) 포지션이 강제 청산되기도 했다.

중동의 지정학적 긴장도 위험자산에 부담으로 작용했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 자국 통신시설에 대한 공습에 대응해 바레인에 있는 미국의 조기경보 레이더를 파괴했다고 주장했다. 다만 해당 공격의 피해 규모는 독립적으로 확인되지 않았다.

기업들의 암호화폐 보유 전략에도 부담이 커지고 있다. 이더리움을 주요 자산으로 보유한 나스닥 상장사 BTCS는 탈중앙화 대출 플랫폼 아베(Aave)의 대출 청산 위험을 줄이기 위해 일부 이더리움을 취득원가보다 낮은 가격에 매도했다고 밝혔다.

BTCS의 분기 공시에 따르면 지난 9일 기준 아베 대출 잔액은 이자를 포함해 약 6410만달러로, 4만6676ETH가 담보로 설정돼 있다. 당시 담보 가치는 약 9930만달러였다.

코인데스크는 부채와 담보 규모가 변하지 않는다는 가정 아래 강제 청산 기준 가격을 이더리움당 약 1717달러로 추산했다. 이더리움 가격이 1950달러 안팎으로 하락하면서 청산 기준과의 격차도 좁혀졌다. 다만 실제 담보 규모와 부채 잔액은 이후 달라졌을 수 있다.

비트코인 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

한편 미국 정부는 북한의 대규모 암호화폐 탈취에 대한 대응도 강화하고 있다.

미 법무부는 지난달 29일 바이낸스 해킹으로 탈취된 60억달러 이상의 암호화폐 가운데 12억달러에 대한 압류를 승인했다고 밝혔다. 미국 당국과 민간 기업들이 동결한 자금은 27억달러를 넘어섰다.

미 연방수사국(FBI)은 이번 공격을 북한 군부와 연계된 해킹 조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'의 소행으로 지목했다.

법무부는 별도의 북한 해킹 작전인 '페이스스틸러(FaceStealer)'에 사용된 클라우드 인프라도 압류했다. FBI에 따르면 이 조직은 가짜 화상회의와 악성코드, 인공지능(AI) 딥페이크 등을 활용해 지난 18개월 동안 4억달러 이상의 암호화폐를 탈취했다.

시장에서는 미국의 긴축 전망에 따른 달러 강세와 기관 자금 이탈이 이어지는 가운데, 비트코인이 주요 장기 기술적 지지선까지 이탈하면서 단기 변동성이 확대될 가능성을 경계하고 있다.

koinwon@newspim.com