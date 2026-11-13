'FC 바르셀로나 초대권 수수 의혹' 전·현직 경찰 간부 입건 전 조사

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 13일 전현직 경찰 간부 30여명을 입건 전 조사했다
- 이들은 지난해 7월 FC바르셀로나·FC서울전 초대권 수수 의혹을 받았다
- 경찰은 초대권 수수와 직무 관련성 등 사실관계를 확인할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = FC바르셀로나와 FC서울의 친선 경기 초대권 수수 의혹을 받는 전현직 경찰 간부 30여명이 입건 전 조사를 받았다.
13일 경찰청에 따르면 중요직무범죄수사대는 지난 12일 전·현직 경찰 간부 30여명 대상으로 입건 전 조사에 착수했다.
이들 경찰 간부는 지난해 7월 서울월드컵경기장에서 열린 스페인 FC바르셀로나와 FC서울의 친선전 초대권을 수수했다는 의혹을 받고 있다. 해당 경기는 BBQ가 창사 30주년을 기념해 공식 후원사로 참여한 행사다.
중요직무범죄수사대는 이들이 실제 초대권을 받아 경기를 보러 갔는지를 포함해 각종 사실관계를 확인할 계획이다.
수수 의혹이 당시 맡았던 보직 직무와 구체적으로 관련이 있는지 등도 확인한다.
중요직무범죄수사대는 입건 전 조사 대상에 다른 부처 공무원이나 언론인 등은 없다고 밝혔다.
앞서 이날 KBS는 경찰청이 BBQ의 초대권 제공 대상에 전·현직 경찰 간부 33명이 있다는 정황을 포착해 감찰에 나섰다고 단독 보도했다.
보도에 따르면 감찰팀은 김용종 인천공항경찰단장(경무관)과 총경 2명으로부터 초대권을 수수한 사실이 있다는 진술을 확보했다. 경찰청은 김 경무관의 초대권 수수가 직무와 관련성이 있다고 판단해 대기발령 조치했다.
sheep@newspim.com