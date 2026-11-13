[베트남 증시] 자금 흐름 분산, 혼조 마감..."매도세 우위, 횡보 이어질 것"

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VN지수(호찌민증권거래소) 1,734.93(+0.18, +0.01%)

HNX지수(하노이증권거래소) 254.98(-1.64, -0.64%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 13일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 차익 실현 물량이 출회했지만 장 마감 직전 저가 매수세가 일부 대형주에 집중됐다.

호찌민 VN지수는 0.01% 상승한 1,734.93포인트, 하노이 HNX지수는 0.64% 하락한 254.98포인트로 거래를 마쳤다.

총 시장 유동성은 약 14조 7,758억 동(약 7,698억 원)으로 집계됐다. 오후 거래에서 VN30 바스켓 거래량이 오전 세션 대비 105% 증가한 3조 1,740억 동을 넘어섰는데, 이는 저가 매수세가 활발해졌음을 시사한다는 분석이다. 다만, 수요가 일부 종목에 집중되면서 시장 전반에 걸친 균일한 개선으로는 이어지지 못했다.

외국인 투자자들은 주간 마지막 거래일에 순매수로 복귀하여 세 거래소 전체에서 약 3,000억 동의 순매수를 기록했다. 외국인 자금은 VN지수의 큰 변동성 속에서 시장 심리를 안정시키는 데 도움을 줬다.

자본 흐름이 계속해서 분산되고 있는 가운데, 대형주 움직임이 향후 거래에서 중요한 역할을 할 것이라고 하노이 모이 신문은 전망했다.

업종별로 보면, 정보 기술 업종이 0.99% 상승하며 가장 강한 상승세를 보였다. FPT(FPT Corporation)가 섹터 전반의 오름세를 이끌었다.

미디어 서비스와 금융 업종이 각각 0.49%와 0.16% 상승하며 뒤를 이었다. VGI(Viettel Global Investment JSC), FOX(FPT Telecom Joint Stock Company), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), TCB(Techcombank), HDB(Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank), STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) 등이 상당한 폭으로 올랐다.

반면, 에너지 부문은 가장 큰 폭의 하락세를 보였다. BSR(Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation), PLX(Petrolimex), PVD(PetroVietnam Drilling Well Services Corporation)이 매도 압력에 부딪혔다.

이날 전반적으로 매도 압력이 우세했으며, 상승 종목보다 하락 종목이 더 많았다. 유동성 또한 전 거래일 대비 감소했다.

VN지수는 몇몇 대형주들의 지지에 힘입어 상승세를 유지했지만 지수 상승폭이 미미하고 시장이 매도세로 기울고 있는 점을 고려하면, 향후 거래일에도 횡보세가 지속될 것으로 전망된다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 호찌민 VN지수 13일 추이

hongwoori84@newspim.com