황이주 울진군수 "청송~후포고속도·국도36호 확장...미래·안전 선행 과제"

권칠승 민주당 정책위의장 면담..."청송IC~후포고속도 국가계획 반영·국도 36호선 4차로 확장 요청"

'울진군 1호 영업사원' 자임 황 군수, 교통망 확충 공약 이행 총력

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 울진군수가 '울진군 1호 영업사원'을 자임하며 광역교통망 확충 공약 이행에 총력을 기울이고 있다. 국회와 정부를 직접 찾아 지역 숙원사업의 필요성을 설명하고 국가계획 반영과 실질적인 사업 추진을 이끌어내겠다는 행보다.

13일 울진군에 따르면 황 군수는 최근 국회에서 권칠승 더불어민주당 정책위의장과 면담을 갖고 '청송IC~후포 고속도로' 건설과 국도 36호선 4차로 확장 등 주요 교통 현안에 대한 지원을 요청했다.

'울진군 1호 영업사원'을 자임하는 황이주 경북 울진군수(오른쪽)가 최근 국회를 방문해 더불어민주당 권칠승 정책위의장과 면담을 갖고 '청송IC~후포 고속도로' 건설과 국도 36호선 4차로 확장 등 주요 교통 현안에 대한 지원을 요청했다.[사진=울진군] 2026.11.13 nulcheon@newspim.com

황 군수는 이 자리에서 교통망 확충을 울진의 미래 성장 기반이자 군민 안전과 직결된 과제로 제시했다. 특히 '에너지산업수도 울진'으로 도약하기 위해서는 사람과 물류가 원활하게 오갈 수 있는 광역교통 인프라가 뒷받침돼야 한다고 강조했다.

핵심 건의사항은 청송IC~후포 고속도로 건설사업의 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030) 반영이다.

해당 사업은 청송군 진보면에서 울진군 후포면까지 약 33㎞를 연결하는 교통 SOC사업이다. 총사업비는 약 1조7160억 원으로 추산된다.

경북 북부내륙과 동해안을 잇는 새로운 교통축을 구축해 울진의 접근성을 높이고 관광·물류 활성화를 뒷받침하는 데 목적이 있다.

황 군수는 권 정책위의장에게 울진이 원전 10기를 보유한 국가 에너지 생산의 핵심 지역이라는 점을 강조하고 교통망 확충의 당위성을 설명했다. 국가 에너지 공급과 산업 발전을 뒷받침해 온 지역인 만큼 그 위상에 걸맞은 교통 인프라를 갖춰 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 한다는 취지다.

국도 36호선 4차로 확장 필요성도 적극 건의했다.

울진과 경북 내륙을 연결하는 주요 간선도로인 국도 36호선은 주민 이동과 물류 수송은 물론 재난 발생 시 대피와 구조·구호를 위한 통로 역할을 한다. 황 군수는 도로확장이 교통 편의 개선을 넘어 군민 안전과 국가 재난 대응 역량을 높이기 위한 과제라고 강조했다.

황 군수는 교통망 확충 공약이 선언에 머물지 않도록 국가계획 반영과 후속 사업 추진으로 이어지는 데 힘을 쏟겠다는 의지를 밝혔다. 지역 현안을 설명하는 데 그치지 않고 국회와 정부의 지원을 확보하기 위해 직접 발로 뛰겠다는 것이다.

황이주 군수는 "울진이 국가 에너지산업을 뒷받침해 온 만큼 이제는 그에 걸맞은 교통 인프라가 확충돼야 한다"며 "사람과 물류가 원활하게 오갈 수 있는 교통망을 갖추는 것이 에너지산업수도 울진의 미래를 여는 중요한 기반"이라고 말했다.

황 군수는 " '청송IC~후포 고속도로'와 '국도36호선 4차로 확장'은 울진의 미래와 군민 안전을 위해 반드시 풀어야 할 과제"라며 " '울진 1호 영업사원'이라는 각오로 국회와 정부를 직접 찾아 사업의 필요성을 알리고 국가계획 반영과 실질적인 사업 추진을 이끌어내겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com