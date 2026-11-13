진천 종오리 농장서 고병원성 AI 확진…오리 2200마리 살처분

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 13일 진천읍 종오리 농장의 H5N1형 AI 확진을 확인했다
- 방역 당국은 종오리 2200여 마리를 살처분하고 출입을 통제했다
- 방역대 내 가금류 104만3000마리의 이동을 제한하고 소독을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군의 한 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진돼 방역 당국이 긴급 방역에 나섰다.
충북도는 지난 12일 AI 의심 사례가 발생한 진천읍 소재 종오리 농장을 정밀검사한 결과 13일 H5N1형 고병원성 AI로 최종 확인됐다고 밝혔다.
방역 당국은 해당 농장에서 사육하던 종오리 2200여 마리에 대한 살처분을 마쳤으며 사람과 차량의 농장 출입을 통제하고 있다.
발생 농장 반경 500m를 관리지역, 3㎞를 보호지역, 10㎞를 예찰지역으로 지정하고 방역대 내 27개 농가의 가금류 약 104만3000마리에 대해 이동을 제한했다.
해당 농가에 대한 정밀검사에서는 모두 음성 판정이 나왔다.
충북도는 도내 오리 사육농가와 발생 농장 계열사를 대상으로 지난 12일 오후 11시부터 24시간 일시 이동중지 명령을 내리고 일제 소독을 진행하고 있다.
이번 확진으로 전국 가금농장 고병원성 AI 발생은 모두 6건으로 늘었다.
지역별로는 경기 3건, 충북·전남·인천 각 1건이다.
충북도 관계자는 "최근 고병원성 AI가 전국적으로 확산하는 추세인 만큼 농장 간 전파를 차단하는 것이 중요하다"며 "폐사 증가나 산란율 저하 등 의심 증상이 나타나면 즉시 방역 당국에 신고해야 한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com