위트코프 특사 "푸틴, 다음 우크라 평화협상 때 유럽 참여 허용키로"… NYT "아직 러측의 공식 확인 없어"

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위트코프·쿠슈너, 푸틴과 젤렌스키 잇따라 만나 '유럽 참여' 중재

유럽 측 "협상 테이블에 함께 앉는 것은 진전"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 블라디미르 푸틴 대통령이 12일(현지시각) 다음에 열릴 우크라이나 평화협상에 유럽 대표의 참여를 허용하겠다는 입장을 밝혔다고 스티브 위트코프 미국 특사가 밝혔다.

푸틴 대통령은 이날 모스크바 크렘린궁에서 '아부다비 3자 협상' 종료 직후 러시아를 방문한 도널드 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 위트코프 특사를 접견했다.

[모스크바 로잍 =뉴스핌] 장일현 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시각) 모스크바 크렘린궁에서 이날 러시아를 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너를 맞이하며 악수를 하고 있다. 가운데 보이는 사람은 스티브 위트코프 미국 대통령 특사. 2026.11.12. ihjang67@newspim.com

로이터 통신 보도에 따르면 위트코프 특사는 푸틴 대통령과 만난 뒤 러시아 국영 TV와 인터뷰에서 "유럽은 다음 회의부터 (우크라이나 평화협상에) 참여하게 될 것이며 우리는 이를 매우 중요한 순간으로 보고 있다"며 그같이 말했다.

위트코프 특사는 "유럽은 우리의 파트너이고 그들이 협상에 참여하는 것이 우리에게 중요하다"고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 이날 만남에서 "러시아는 언제나 유럽연합(EU)과 우크라이나 문제를 논의할 준비가 돼 있지만 여전히 (유럽과는) 큰 견해차가 존재한다"고 말했다.

그는 "우리는 유럽과의 대화를 한 번도 반대한 적이 없으며 대화를 중단한 적도 없다"며 "러시아와 대화를 끊은 쪽은 유럽이었다"고 주장했다.

이어 평화협정 체결 이후 유럽이 우크라이나에 파병하는 방안에 대해 반대한다는 입장을 밝히면서 "그렇게 되면 러시아는 이를 우리 안보에 대한 위협으로 간주할 것이며 결국 전쟁이 다시 시작될 것"이라고 했다.

그러면서 "(미국) 특사 여러분과 미국 행정부 전체가 유럽 동맹국들과 협력해 그들이 진정 원하는 것이 우크라이나이 평화인지 전쟁인지를 최종적으로 결정하도록 해주기를 매우 바란다"고 말했다.

한편 러시아 측은 푸틴 대통령의 발언 내용을 공식적으로 확인하지 않았다. 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이날 만남에 대해 보도하면서 "러시아는 아직 다음 협상에 유럽이 참여하는 데 동의했다고 공식 확인하지 않았다"고 했다.

유리 우샤코프 크렘린 외교담당 보좌관은 "그들(유럽)이 협상에 참여하기 위해 모든 노력을 기울이고 있다"고만 했다.

유럽의 협상 참여에 대해 우크라이나와 유럽 각국 정상들은 대체로 환영한다는 입장을 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 오후 아일랜드 더블린에서 러시아 방문을 마치고 곧바로 날아온 미국 특사단을 만난 뒤 "유럽이 다음 평화협상에 참석한다는 소식을 환영한다"며 협상 의제에 휴전과 긴장 완화를 위한 조치가 포함되기를 희망한다는 의사를 밝혔다. 그러면서 "모든 것이 다시 정상적으로 진행되는 것이 중요하다"고 말했다.

옆에 있던 쿠슈너도 "유럽이 협상 테이블에 앉지 않는다면 우리는 이 합의를 마무리할 수 없다"고 말했다.

알렉산데르 스투브 핀란드 대통령은 "유럽이 협상 테이블에 함께할 실질적인 가능성이 있다"며 "그것만으로도 진전이라고 생각한다"고 말했다. 스투브 대통령은 최근 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 함께 푸틴 대통령과 전화 통화를 했다.

유럽의 평화협상 참여는 그 동안 나토(NATO·북대서양조약기구)의 확장을 견제하려는 러시아가 "유럽의 새 안보 질서 수립을 위한 논의가 필요하다"며 지속적으로 요구했던 내용이고, '우크라이나 침략 전쟁의 중단이 먼저'라는 유럽의 기존 입장과는 충돌하는 이슈이다.

따라서 유럽이 실제로 협상에 참여한다면 이는 한편으로는 평화를 위한 대화의 지속, 유럽의 입장 반영이라는 긍정적인 요소와 함께 러시아의 전략적 계산에 끌려가는 것일 수 있다는 부정적 진단이 나올 수 있을 것으로 관측되고 있다.

카네기 러시아·유라시아센터의 선임연구원 타티아나 스타노바야는 "유럽이 협상에 참여하게 되면 푸틴 대통령은 이를 '유럽이 결국 양보하도록 기다리는 자신의 전략이 효과를 내고 있다는 신호'로 받아들일 가능성이 있다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com