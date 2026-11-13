"미 국방부, 폴란드에 '영구 주둔' 기지 배치에 청신호… 다음달 백악관 최종 결정"

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국방·안보 매체 디펜스뉴스 보도… 현재는 6500~7000명 순환 배치

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽에 주둔하는 미군의 병력 규모와 운용 전략을 재평가하고 있는 미 국방부가 폴란드에는 '영구 주둔' 부대를 배치하는 방안을 긍정적으로 추진하고 있다고 미국의 국방·안보 전문 매체 디펜스뉴스가 12일(현지시각) 보도했다.

이날 보도에 따르면 브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리 겸 국방장관은 지난 10일 미 국방부(펜타곤)에서 피트 헤그세스 미 국방장관과 회담을 갖고 양국의 군사협력 강화 방안 등을 논의했다.

코시니아크카미시 장관은 회담 이후 성명을 통해 "폴란드 내 미군의 영구 주둔은 우리의 절대적인 우선순위"라며 "우리는 이 문제를 결코 포기하지 않을 것이며 끝까지 주장할 것"이라고 했다.

이어 "헤그세스 장관과 그의 참모들의 발언을 통해 펜타곤이 매우 분명한 청신호를 보냈다는 점을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

헤그세스 장관이 회담에서 미군의 폴란드 영구 주둔 결정과 관련해서 "모든 것이 좋은 방향으로 가고 있다"고 밝혔다는 것이다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

다만 미 국방부는 이날 회담이 끝난 뒤 발표한 성명에서 폴란드 내 영구 주둔 기지에 대해서는 언급하지 않은 채 "양국이 군사협력을 강화하는 협정을 체결할 의향이 있다"고 밝혔다.

성명은 또 "코시니아크카미시 장관이 폴란드 내 미군 병력 확대를 위해 노력한 헤그세스 장관과 미 국방부에 감사를 표했으며, 폴란드 내 미군의 영구적 군사 주둔을 강화하는 방안을 논의한 점을 높이 평가했다"고 했다.

현재 폴란드에는 약 6500~7000명 정도의 미군이 주둔하고 있는데 대부분 순환 배치 병력이다. 이 중 영구 주둔 병력은 약 370명에 불과한 것으로 알려졌다. 지난 5월까지만 해도 전체 병력 규모는 약 1만명에 달했는데 이후 일부 병력의 순환 배치가 이뤄지지 않았다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 독일과 이탈리아, 영국 등 다른 유럽 주요국과는 달리 폴란드에 대해서는 우호적인 입장을 밝히고 있다.

트럼프 대통령은 지난달 1일 백악관에서 "폴란드 내 미군 주둔 문제는 어떻게 되느냐"는 폴란드 기자의 질문에 "그 문제를 검토하고 있다. 우리는 폴란드 대통령을 매우 존중한다. 그 문제를 검토 중이며 실제로 그렇게 될 수도 있다"고 말했다.

미국의 유럽 영구 주둔 병력은 독일(3만6400여명), 이탈리아(1만2660여명), 영국(1만160여명) 등에 집중돼 있다. 그외 스페인에 3810여명, 튀르키예에 1670여명, 벨기에에 1100여명이 있고 그리스와 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 노르웨이, 프랑스, 헝가리 등에는 80~450명 정도가 배치돼 있다. 또 폴란드와 루마니아 등에는 순환배치 병력이 돌아가며 파견되고 있다.

헤그세스 장관은 지난 6월 18일 벨기에 브뤼셀에서 열린 나토(NATO·북대서양조약기구) 국방장관회의 때 "미군의 유럽 군사태세를 전면적으로 재검토하겠다"고 공식 발표했다. 검토 결과는 이르면 올해 말 공개될 전망되고 있다.

폴란드는 영구 주둔과 순환 배치를 합쳐 모두 약 1만5000명 정도의 미군이 배치되기를 희망하고 있는 것으로 알려졌다.

폴란드 측은 약 5000명의 미군이 영구 주둔할 경우 군 기지와 함께 주택과 학교 등 약 2만5000명을 수용할 수 있는 기반시설을 갖춰야 할 것으로 보고 있다.

이와 관련 코시니아크카미시 장관은 최근 폴란드 일간지 제츠포스폴리타와 인터뷰에서 "우리는 준비가 돼 있다. 부지는 준비돼 있으며, 기반시설을 건설할 준비도, 필요한 재원을 확보할 준비도 돼 있다"고 말했다.

디펜스뉴스는 "폴란드 관리들은 조지 W. 부시 전 미국 대통령 재임 시기 때부터 자국 내 미군 영구기지 설치를 공개적으로 추진해 왔다"며 "미군 기지가 나토 동부 전선에서 폴란드의 역할을 강화하고 안보를 높일 것이라고 주장해 왔으며, 우크라이나 전쟁이 계속되면서 이러한 필요성은 더욱 커졌다고 보고 있다"고 전했다.

ihjang67@newspim.com