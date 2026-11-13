다시 털린 '모두의 창업'... 중기부 "참가자 818명 개인정보 유출"

AI 핵심 요약beta
- 13일 중기부는 2차 모두의 창업 참가자 818명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다.
- 아미쿠스렉스 해킹으로 이용자 2만28명의 이름·전화번호·이메일이 유출됐다.
- 중기부와 창업진흥원은 다른 공급기업에 보안 및 개인정보 관리 점검을 요청했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = ′2차 모두의 창업′ 참가자 818명의 개인정보가 유출된 것으로 나타났다.
13일 중소벤처기업부에 따르면 2차 프로젝트의 인공지능(AI) 솔루션 공급기업 아미쿠스렉스(솔루션명 '로폼')는 지난 11일 오전 8시 30분 자체 시스템에서 외부 해킹 공격 정황을 포착했다.
이번 해킹으로 아미쿠스렉스가 보유한 2만 28명의 개인정보가 유출됐다. 모두의 창업 참가자 818명의 개인정보도 포함됐다.
유출 항목은 아미쿠스렉스가 보유·관리하던 AI 솔루션 이용자의 이름, 전화번호, 이메일 주소다.
중기부는 아미쿠스렉스가 사고 직후 해외 인터넷 프로토콜(IP) 접속 차단 등 기술적 보안조치를 시행했고, 이날 오후 3시 유출이 확인된 이용자에게 유출 사실을 개별 통지했다고 설명했다.
중기부와 창업진흥원은 모두의 창업에 참여하는 다른 AI 솔루션 공급기업에 유사 사고 예방을 위한 보안 및 개인정보 관리 실태 점검을 요청했다.
프로젝트 참여자에게는 사고 경위와 유출 항목, 스미싱 등 2차 피해 예방 방법을 안내했다.
AI 솔루션 기업은 다양한 AI 이용을 지원해 창업 아이디어를 구체적으로 발전시킬 수 있도록 한다.
앞서 지난 6월 1차 모두의 창업에서도 AI 솔루션 기업이 해킹 공격을 받아 프로젝트 합격자 5000명의 이메일 주소와 심사평, 창업 아이디어 요약 등의 정보가 유출됐다.
sheep@newspim.com