"젠슨 황 돌아와라"…엔비디아 직원들 복귀 요구, 사내 댓글 1600개

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와이어드, 내부 서신 확인…"두 번째 기회 줘야"

창업자 퇴진에 경영 공백 우려…엔비디아, 후임 CEO 물색

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 갑작스러운 사임 이후 직원들 사이에서 복귀를 요구하는 목소리가 커지고 있다. 일부 직원은 황의 퇴진 과정에 대한 투명한 조사를 촉구하고 나섰으며, 창업자가 없는 회사의 미래에 대한 우려도 제기되고 있다.

미국 기술 전문매체 와이어드(WIRED)는 12일(현지시간) 엔비디아 내부 서신을 검토한 결과, 황의 혼외 관계 논란과 갑작스러운 사임에도 일부 직원들이 그의 복귀를 요구하고 있다고 보도했다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자 [사진=블룸버그통신]

◆ 와이어드, 내부 서신 확인…"두 번째 기회 줘야"

와이어드에 따르면 황의 사임 전 엔비디아에서 오랫동안 근무한 한 엔지니어는 이사회에 직원들의 의견을 고려해 달라는 글을 사내 건의함에 올렸다.

해당 게시글에는 1600개 이상의 댓글이 달렸으며, 이 가운데 다수가 황의 복귀를 지지했다.

한 직원은 "회사의 사명을 믿는다면 보스를 다시 데려오라"고 썼다. 다른 직원은 "우리는 모두 인간이고 실수할 수 있다. 젠슨은 많은 좋은 일을 했으며 두 번째 기회를 받을 자격이 있다"고 주장했다.

또 다른 직원은 황의 퇴진 과정에 대한 투명한 조사를 요구하는 이메일을 전 직원에게 보내며 "나는 젠슨의 편에 서 있다"고 밝혔다.

이 직원은 "누구도 실수하지 않는다고 믿기 때문이 아니라, 공정함을 지지한다는 것이 우리에게 큰 의미가 있었던 리더십을 보여준 사람과 거리를 둬야 한다는 뜻이라고 믿지 않기 때문"이라고 설명했다.

와이어드에 따르면 일부 직원은 황의 복귀를 원하는 분위기가 사내에 광범위하게 퍼져 있다고 전했다. 창업자인 황이 없는 엔비디아의 미래를 우려하는 목소리도 나왔다.

일부 직원은 이사회의 조사가 마무리된 뒤 결론이 나올 것으로 예상했지만, 조사가 시작된 지 얼마 지나지 않아 황이 물러났다는 점에 의문을 제기한 것으로 전해졌다.

황의 사임 발표 이후 몇 시간 만에 약 24명의 직원이 링크트인에 지지 글을 올렸다. 이 가운데 한 명은 황의 리더십에 대한 신뢰가 한 번도 흔들린 적이 없다고 밝혔다.

◆ 창업자 퇴진에 경영 공백 우려…엔비디아, 후임 CEO 물색

엔비디아의 내부 업무는 이번 주에도 정상적으로 이어졌지만, 상당수 직원은 황의 갑작스러운 퇴진에 충격을 받은 상태라고 와이어드는 전했다. 와이어드는 엔비디아와 하비 존스 신임 이사회 의장에게 논평을 요청했지만 즉각적인 답변을 받지 못했다고 밝혔다.

황은 혼외 관계 논란이 불거진 이후 직원들에게 보낸 이메일에서 배우자에게 불충실했던 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 다만 추가로 제기된 다른 의혹들은 별도로 확인되지 않았다.

황은 지난 12일 엔비디아 CEO와 이사회 이사직에서 즉시 물러났다. 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 후임 CEO 물색에 착수했다.

로이터통신은 황의 사임이 세계 인공지능(AI) 산업에 상당한 충격을 줬다고 보도했다. 엔비디아는 AI 반도체 시장을 주도해 온 핵심 기업으로, 황은 회사를 창업한 이후 수십 년간 기술 개발과 사업 전략을 이끌어 왔다.

특히 중국에 대한 미국의 반도체 수출 규제와 정치권의 조사 등 대외 불확실성이 커진 상황에서 황의 퇴진이 회사의 경영 부담을 가중할 수 있다는 우려가 나온다.

엔비디아 주가는 황의 사임이 발표된 12일 4.3% 하락했다.

AP통신은 황의 퇴진으로 엔비디아가 경영 불확실성에 직면했다고 전했다. 회사는 내부와 외부 후보를 모두 대상으로 후임 CEO를 물색하고 있으며, 하비 존스를 회사 역사상 첫 이사회 의장으로 선임했다.

황의 사임 이후 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사 앞에는 그를 지지하는 시민들이 놓고 간 꽃과 촛불이 등장하기도 했다.

koinwon@newspim.com