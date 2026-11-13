MS 서비스 장애 전 세계 확산…아웃룩·팀즈 오류에 기업·정부 업무 차질

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12시간 넘게 장애 지속…서버 과부하에 복구 작업 난항

MS "사이버 공격 징후 없어"…아시아 일부 서비스 점진적 정상화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 마이크로소프트(MS)의 클라우드 서비스에서 대규모 장애가 발생해 전 세계 기업과 정부기관의 업무에 차질이 빚어졌다. 아웃룩과 팀즈를 비롯한 주요 서비스의 접속 오류가 12시간 넘게 이어진 가운데 MS는 일부 지역에서 복구 작업에 진전을 보이고 있지만, 전체 서비스 정상화 시점은 아직 제시하지 못하고 있다.

13일(현지시간) CNBC와 로이터통신 등에 따르면 이번 장애는 전날 미국 동부시간 오후 1시께 본격적으로 보고되기 시작해 아시아와 유럽의 업무시간까지 이어졌다.

이번 장애로 이메일 서비스인 아웃룩을 비롯해 팀즈, 셰어포인트, 코파일럿 등 마이크로소프트 365의 여러 서비스와 일부 연동 기능이 영향을 받았다. 특히 이메일 송수신과 아웃룩 캘린더 등 관련 서비스에서 광범위한 접속 문제가 발생했다. 다만 팀즈의 핵심 메시지·화상회의 기능과 셰어포인트의 직접 파일 접근 등 일부 기능은 대체로 정상 작동했다.

마이크로소프트.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ MS "사이버 공격 징후 없어"…아시아 일부 서비스 점진적 정상화

미국의 서비스 장애 추적 사이트 다운디텍터(Downdetector)에 따르면 아웃룩 관련 장애 신고는 한때 약 13만8000건에 달했다. 다만 실제 피해 이용자 수는 확인되지 않았다.

MS는 일부 서버가 자동 상태 점검에 실패하고 응답을 멈추면서 나머지 인프라에 과부하가 발생한 것으로 파악했다. 회사는 정확한 장애 원인을 조사하고 있으며, 현재까지 악의적인 활동이나 사이버 공격의 징후는 발견되지 않았다고 밝혔다.

MS는 13일 오전 6시께 발표한 업데이트에서 웹과 데스크톱 버전의 아웃룩을 비롯한 여러 마이크로소프트 365 서비스에 여전히 접속하지 못하는 이용자가 있을 수 있다고 설명했다.

아시아·태평양 지역에서는 일부 인프라의 복구 조치가 완료돼 서비스가 점진적으로 정상화되고 있으며, 일부 이용자는 이메일 받은편지함에 다시 접근할 수 있게 됐다.

MS는 다른 지역으로 복구 작업을 확대하는 한편 서버 처리 용량을 늘리고 있다. 장애가 발생한 시스템을 일시적으로 중단해 수정한 뒤 단계적으로 재가동하는 방식이다.

회사는 복구 작업에서 "초기 안정화 징후"가 나타나고 있다고 밝혔지만, 상당수 이용자가 여전히 서비스 장애를 겪고 있다고 설명했다.

특히 복구 과정에서 지연된 이메일이 유실되지 않도록 전송 재시도 시간을 48시간으로 연장하고, 쌓여 있는 이메일 대기열을 줄이는 작업을 우선하고 있다.

이번 장애는 각국 정부와 기업에도 영향을 미쳤다.

영국 국민보건서비스(NHS)는 일부 서비스에 차질이 발생했지만 환자들은 예정된 진료를 정상적으로 받아야 한다고 안내했다. 런던 남서부와 서리주 지역의 한 병원 그룹은 전화 연결 대기 시간이 길어질 수 있다고 경고했다.

스위스 명품업체 리치몬트는 이번 장애로 실적 발표가 다소 지연됐으며, 미국 전기트럭 제조업체 워크호스그룹은 당초 12일 예정됐던 3분기 실적 발표를 16일로 연기했다.

인도 항공사 에어인디아는 고객 이메일을 계속 수신할 수 있도록 임시로 다른 경로로 전환했다. 다만 항공편 운항에는 영향이 없었다고 밝혔다.

토니 버크 호주 내무·사이버보안 장관은 이번 장애가 2024년 전 세계 항공사와 은행 등에 혼란을 일으켰던 크라우드스트라이크 사태와 일부 유사할 수 있다고 언급했다. 다만 이번 장애가 당시와 같은 소프트웨어 업데이트 결함에서 비롯됐는지는 확인되지 않았다.

한편 아마존웹서비스(AWS)와 구글 이용자들도 장애 추적 사이트에 접속 문제를 신고했다. 그러나 아마존은 자사 서비스가 정상적으로 운영되고 있다며 인터넷의 다른 곳에서 발생한 장애로 인해 부정확한 보도가 나오고 있다고 반박했다.

MS는 일부 서버를 다시 가동할 수 있는 대체 상태 점검 방식을 확인하고 적용 범위를 확대하고 있다고 밝혔다. 응답하지 않는 서버를 자동으로 감지하고 재시작하는 복구 시스템도 도입하고 있다.

MS 주가는 이날 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 약 1% 하락했다.

koinwon@newspim.com