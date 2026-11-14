월가, 연준 금리 인상 전망 줄상향…BofA "12월에 이어 1월, 3월에도 올린다"

시장도 1월 추가 인상 65% 반영

굴스비 "2% 목표서 오히려 멀어져"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 월가 투자은행(IB)들이 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 전망을 잇따라 상향하고 있다. 소비자물가에 이어 생산자물가까지 물가 압력을 확인하면서, 연준이 더 공격적으로 움직일 것이란 관측이 힘을 얻고 있다.

13일(현지시간) 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌리서치는 연준이 2027년 1월에도 0.25%포인트(%p) 추가 인상에 나설 것으로 전망했다. 기존에 예상한 12월과 3월 인상에 1월을 더한 것이다. 아디트야 바브가 이끄는 BofA 이코노미스트들은 "10월 소비자물가지수(CPI) 이후 연준은 물가 대응에서 더 뒤처진 것으로 보인다"며 "중앙은행이 더는 분기마다 한 번씩 올리는 속도를 감당할 수 없다"고 밝혔다.

다른 투자은행들도 전망을 수정했다. 골드만삭스는 12월과 3월 인상을, 도이체방크는 앞으로 세 차례 회의에서 매번 인상을 예상하고 있다.

시장도 같은 방향이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 12월 0.25%p 인상 확률은 91.4%, 0.5%p 인상 확률은 8.6%다. 내년 1월 회의에서도 추가 인상이 이뤄져 기준금리가 4.25~4.50%가 될 확률을 65.6%로 보고 있다.

이날 발표된 10월 생산자물가지수(PPI)도 물가 압력을 뒷받침했다. 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 PPI는 계절조정 기준 전월보다 0.3% 올라 다우존스 전망치(0.4%)는 밑돌았다. 식품·에너지를 뺀 근원 PPI도 0.3% 올라 예상과 같았다. 다만 전년 대비로는 6.5% 급등해 2022년 11월 이후 최고 상승률을 기록했다. PPI는 생산자가 소비자에게 제품을 넘기기 전 받는 가격을 측정한다.

미 연방준비제도(Fed).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.29 mj72284@newspim.com

연준 인사들의 발언도 긴축 전망에 힘을 실었다. 오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 이날 CNBC에 "중앙은행이 신뢰를 되찾기 위해 할 일이 분명히 있다"며 "우리는 거의 6년 동안 2%를 웃돌았고, 때로는 진전을 보였지만 최근에는 아무런 진전이 없다. 오히려 잘못된 방향으로 가고 있다"고 지적했다.

굴스비 총재는 인공지능(AI) 투자를 새로운 물가 동인으로 지목했다. 그는 "물가가 오르고 있고, 공급 충격에서 비롯된 것이 우리가 처음 예상한 것보다 훨씬 끈질긴 것으로 드러났다"며 "여기에 AI 데이터센터 구축에서 오는 구식 수요 과열까지 더해졌는데, 이것이 자기 영역을 벗어나 번지기 시작한 것으로 보인다"고 판단했다.

앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사도 다음 달 0.25%p 인상을 시사하면서, 물가 압력이 가속하면 더 큰 폭의 인상도 가능하다고 밝혔다. 물가는 이란 전쟁에 따른 유가 상승과 도널드 트럼프 대통령의 수입 관세, 견조한 소비 수요, 강한 AI 관련 투자가 겹치며 오르고 있다. 연준은 지난 9월 기준금리를 3.75~4.00%로 올리며 3년 만에 첫 인상에 나섰다.

다만 BofA는 변수도 열어뒀다. BofA는 "지표가 둔화하거나 금융 여건이 크게 긴축되면 연준이 마지막 인상을 미루거나 건너뛸 수 있다"고 밝혔다. 반대로 "임금 인플레이션이 급등하거나 연간 가격 재조정 폭이 크면 정책금리가 5%를 넘을 수도 있다"고 전망했다.

mj72284@newspim.com