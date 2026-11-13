베선트 美 재무장관 "메가스피드 제재 수개월 전부터 찬성"…상무부와 갈등설

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"中 반도체 우회 수출 차단해야"…러트닉 상무장관 제재 저지 의혹

백악관 상황실서 제재 놓고 충돌 보도…상무부는 "그런 대화 없었다" 부인

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 스콧 베선트 미국 재무장관이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 의혹과 관련된 기업 메가스피드(Megaspeed)에 대해 수개월 전부터 수출 제재를 지지해 왔다고 밝혔다.

하워드 러트닉 상무장관이 관련 제재를 막아왔다는 보도가 나온 가운데, 트럼프 행정부 내부의 갈등 가능성이 수면 위로 떠오르고 있다.

스콧 베센트 미국 재무부 장관 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "中 반도체 우회 수출 차단해야"…러트닉 상무장관 제재 저지 의혹

13일(현지시간) CNBC에 따르면 베선트 장관은 이날 방송된 '스쿼크 박스(Squawk Box)' 인터뷰에서 "재무부는 수개월 동안 메가스피드를 미국의 수출 제한 대상인 엔티티 리스트(Entity List)에 올리는 데 찬성해 왔다"고 말했다.

그는 재무부뿐 아니라 트럼프 행정부 내 다른 부처들도 메가스피드에 대한 제재를 지지해 왔다고 설명했다. 다만 실제 수출 통제 조치를 결정하고 관련 명단을 관리하는 권한은 상무부에 있다고 강조했다.

베선트 장관은 "재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 수출과 관련한 사안을 통제할 권한이 없다"며 "이는 상무부 산업안보국(BIS)이 결정할 문제이며, 연방거래위원회(FTC)도 자체적인 제한 조치를 취할 가능성이 있다"고 말했다.

이어 트럼프 행정부가 미국의 첨단 반도체가 수출 통제망을 벗어나 중국으로 흘러 들어가는 이른바 '우회 유출(leakage)'을 차단하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

이번 발언은 러트닉 상무장관이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 우회 반출한 것으로 의심되는 기업들에 대한 제재를 막아왔다는 보도가 나온 직후 이뤄졌다.

◆ 백악관 상황실서 제재 놓고 충돌 보도…상무부는 "그런 대화 없었다" 부인

미국 인터넷 매체 악시오스(Axios)는 지난주 백악관 상황실에서 베선트 장관이 러트닉 장관에게 메가스피드 등에 대한 수출 통제 조치를 시행하지 않는 이유를 따져 물었다고 보도했다.

악시오스는 러트닉 장관이 엔비디아의 첨단 AI 반도체를 중국으로 우회 수출한 것으로 의심되는 기업들에 대한 단속을 반복적으로 가로막았다고 전했다.

베선트 장관은 CNBC가 당시 상황실에서 벌어진 것으로 알려진 대화에 대해 묻자 "우리는 상황실에서 나눈 대화를 외부에 공개하지 않는다"며 구체적인 답변을 피했다.

반면 미 상무부는 관련 보도를 부인했다. 상무부 대변인 크리스틴 아이카머는 지난 11일 CNBC에 베선트 장관과 러트닉 장관이 백악관 상황실에서 "그러한 대화를 나눈 적이 없다"고 밝혔다.

메가스피드는 젠슨 황 전 엔비디아 CEO를 둘러싼 중국 정보기관 연계 의혹과 관련해 주목받고 있는 기업이다. 다만 관련 의혹이 사실로 확정된 것은 아니며, 메가스피드의 수출 통제 위반 여부 역시 별도의 확인이 필요한 사안이다.

◆ 베센트 "연준, 금리 지나치게 많이 올려선 안돼...미 경제 체력 강해"

한편 베선트 장관은 이날 연준의 추가 금리 인상에도 신중한 입장을 주문했다. 그는 "연준은 열린 자세를 유지하고 금리를 지나치게 많이 올려서는 안 된다"며 최근 에너지 가격 충격은 이란 전쟁에 따른 것으로, 미국 경제의 기초 체력은 매우 강하다고 강조했다.

베선트 장관은 이란으로부터 신변 위협을 받은 것과 관련해서도 물러서지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 최근 워싱턴DC 자택에서 미군 기지로 거처를 옮긴 것으로 전해졌다.

koinwon@newspim.com