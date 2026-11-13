글로벌 석유시장, 이란 전쟁 이후 첫 공급 과잉…러시아 원유 생산 급증

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IEA "10월 세계 석유 공급 하루 230만 배럴 증가"…재고도 넉 달 만에 늘어

중동 원유 수출 회복에 공급난 완화…러시아 경유 공급은 여전히 차질

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란 전쟁으로 공급난을 겪었던 글로벌 석유시장이 전쟁 발발 이후 처음으로 공급 과잉 상태로 돌아섰다. 중동 지역의 원유 수출이 회복되고 러시아의 생산량도 늘어나면서 세계 석유 공급이 수요를 넘어선 것이다.

◆ 세계 석유 공급 하루 1억540만 배럴…전쟁 이후 첫 공급 과잉

국제에너지기구(IEA)는 13일(현지시간) 발표한 월간 석유시장 보고서에서 지난 10월 전 세계 석유 공급량이 하루 1억540만 배럴로, 전월보다 230만 배럴 증가했다고 밝혔다. 지난 8월 이후 증가폭은 하루 530만 배럴에 달했다.

IEA는 "이란 전쟁 발발 이후 처음으로 세계 석유 공급이 수요를 넘어섰다"며 "석유시장이 점진적으로 균형을 되찾는 조짐을 보이고 있다"고 평가했다.

러시아의 원유 생산 증가가 공급 회복에 힘을 보탰다. 러시아의 10월 원유 생산량은 하루 873만 배럴로, 전월보다 21만 배럴 늘었다. 중동 걸프 지역의 원유 선적도 회복되면서 공급 확대를 뒷받침했다.

세계 석유 재고도 증가세로 돌아섰다. IEA에 따르면 10월 관측된 글로벌 석유 재고는 5200만 배럴 늘어나 지난 6월 이후 처음으로 증가했다. 하루 평균 증가량은 170만 배럴에 달했다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

◆ 美·캐나다 등 증산에 공급 전망 상향…경유 시장은 여전히 불안

미국과 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 가이아나 등 비중동 산유국의 증산도 공급 확대에 기여하고 있다. 이들 5개국의 올해 생산량은 합계 하루 160만 배럴 증가할 것으로 예상된다.

IEA는 이 같은 흐름을 반영해 올해 4분기 세계 석유 공급량 추정치를 하루 330만 배럴 상향 조정했다. 내년에는 공급량이 하루 660만 배럴 증가할 것으로 전망했다.

다만 원유 공급이 늘어나는 것과 달리 경유 시장의 수급 불안은 계속되고 있다.

IEA는 "러시아 에너지 기반시설에 대한 지속적인 공격이 러시아의 국제시장 경유 공급을 제한하고 있으며, 중동 지역의 공급 손실까지 겹치고 있다"고 지적했다.

정유시설의 처리 능력과 정제 석유제품 수출이 여전히 제약받고 있어 원유 공급이 증가하더라도 경유 부족 현상은 이어질 수 있다는 설명이다.

◆ 美, 러시아산 경유 거래 일부 허용…브렌트유 96달러대

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 9일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 세계시장에 경유를 공급하기 위한 합의를 체결했다. 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 내년 4월 7일까지 러시아산 경유와 관련된 일부 거래를 허용하는 일반 허가를 발급했다.

국제유가는 공급 회복에도 중동의 지정학적 불확실성이 이어지면서 높은 수준을 유지하고 있다. 이날 ICE선물거래소에서 브렌트유 2027년 1월물은 배럴당 96.22달러로, 전장보다 0.42% 상승했다.

koinwon@newspim.com