뉴욕증시 개장 전 특징주...엔비디아·세레브라스↑ VS MS는 서비스 장애에↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 기술주와 반도체 기업들의 주가가 엇갈리고 있다. 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임 여파로 전날 급락한 뒤 반등하고 있으며, 인공지능(AI) 반도체 기업 세레브라스는 시장 예상을 웃도는 실적에 급등하고 있다.

반면 마이크로소프트(MS)는 전 세계적인 서비스 장애로 약세를 보이고 있다. 사이버보안 기업 팔로알토네트웍스는 투자은행의 투자의견 상향에 힘입어 상승하고 있으며, 반도체 장비업체 어플라이드머티어리얼즈도 호실적 발표 이후 소폭 강세를 나타냈다.

세레브라스 시스템스 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 엔비디아(NVDA)

미국 AI 반도체 기업 엔비디아는 개장 전 거래에서 2% 가까이 상승하고 있다. 전날 젠슨 황 CEO의 사임 소식에 주가가 4.3% 넘게 급락한 이후 일부 저가 매수세가 유입된 모습이다.

황은 여러 건의 혼외 관계 의혹이 보도된 이후 지난 12일 CEO직에서 물러났다. 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 정식 후임자 물색에 착수했다. 다만 경영진 교체에 따른 불확실성은 여전히 남아 있다.

◆ 세레브라스(CBRS)

미국 AI 반도체 및 클라우드 기업 세레브라스는 개장 전 거래에서 약 10% 급등하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상을 크게 웃돌며 투자심리가 개선된 영향이다.

회사의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 12센트로, 시장이 예상한 주당 14센트 손실을 크게 웃돌았다. 매출도 2억3100만달러로 시장 예상치인 2억1500만달러를 상회했다.

◆ 팔로알토네트웍스(PANW)

미국 사이버보안 기업 팔로알토네트웍스는 개장 전 거래에서 2% 넘게 상승하고 있다. 투자은행 키뱅크캐피털마켓츠가 투자의견을 기존 '업종 비중'에서 '비중 확대'로 상향 조정한 영향이다.

키뱅크의 에릭 히스 애널리스트는 팔로알토네트웍스가 AI 사이버보안 분야에서 경쟁사보다 우수한 성과를 보이고 있으며, 2027년까지 보안 관련 예산이 업계 평균보다 빠르게 증가할 것으로 전망했다.

히스는 최근 한 달간 주가가 약 20% 하락한 점과 양호한 회계연도 1분기 사업 점검 결과를 고려할 때 매력적인 매수 기회라고 평가했다. 목표주가는 380달러로 제시했다. 이는 전날 종가 대비 약 17.7%의 상승 여력이 있다는 의미다.

◆ 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)

미국 반도체 장비업체 어플라이드머티어리얼즈는 개장 전 거래에서 소폭 상승하고 있다. 전날 발표한 회계연도 4분기 매출과 이익이 모두 시장 예상을 웃돈 영향이다.

일회성 항목을 제외한 조정 주당순이익은 4.16달러로 시장 예상치인 4.05달러를 상회했다. 매출은 104억1000만달러로 시장 전망치인 103억달러를 웃돌았다.

▶ 하락 종목

◆ 마이크로소프트(MSFT)

미국 소프트웨어 기업 마이크로소프트는 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락하고 있다. 아웃룩과 팀즈 등 주요 서비스에서 발생한 대규모 장애가 전 세계 기업과 정부기관의 업무에 차질을 일으키면서 투자심리가 악화됐다.

이번 장애는 12일 시작돼 13일까지 이어졌다. 마이크로소프트는 일부 서버가 정상적으로 작동하지 않으면서 나머지 인프라에 과부하가 발생한 것으로 파악하고 있다. 회사는 서비스가 초기 안정화 징후를 보이고 있지만 전체 복구 작업은 계속 진행 중이라고 밝혔다.

koinwon@newspim.com