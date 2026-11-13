뉴욕증시 프리뷰, 美 주가지수 선물 혼조…엔비디아 반등에도 AI 투자 불안 지속

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

젠슨 황 사임 여파에 나스닥 선물 약보합…AMD·브로드컴 하락

MS 서비스 장애에 1%↓·세레브라스 12%↑…美 PPI 발표 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 13일(현지시간) 혼조세를 보이고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 갑작스러운 사임으로 인공지능(AI) 산업 전반에 대한 우려가 커진 가운데 투자자들은 미국의 10월 생산자물가지수(PPI) 발표를 기다리고 있다. 엔비디아는 전날 급락 이후 반등하고 있지만, 주요 반도체주는 대체로 약세를 보이고 있다.

미 동부시간 오전 8시(한국 시간 오후 10시) 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 67.00포인트(0.13%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.21% 올랐고, 나스닥100지수 선물은 0.06% 하락하며 약보합에 머물고 있다.

▲엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 1.4% 반등했다. 다만 전날까지 이번 주 약 11% 하락한 상태로, 2012년 10월 이후 최장 기간의 주간 연속 하락을 기록할 가능성이 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참석해 스피치를 하고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

◆ 젠슨 황 사임 여파에 나스닥 선물 약보합…AMD·브로드컴 하락

황 CEO는 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성 사업가와의 관계를 둘러싼 조사가 진행되는 가운데 지난 12일 CEO와 이사회 이사직에서 즉시 사임했다. 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 내부와 외부 후보를 대상으로 정식 후임자 물색에 착수했다. 다만 해당 여성의 스파이 활동 의혹은 입증되지 않았다.

엔비디아가 AI 산업의 핵심 기업인 만큼 황의 사임이 업계 전반으로 파급될 수 있다는 우려도 나온다. 일부 투자자들은 경영진 교체를 계기로 엔비디아와 다른 AI 기업 간 자금 조달 계약에 대한 감독이 강화될 가능성을 제기했다.

랜모어 펀드 매니지먼트의 설립자이자 포트폴리오 매니저인 숀 페체는 "나는 AI 관련 주식에 대해 약세론자"라며 "파도가 무너지기 전에 빠져나와야 한다. 지금 AI 분야에는 거대한 파도가 일고 있다"고 말했다.

반도체주 가운데 ▲AMD(AMD)와 ▲브로드컴(AVGO)은 각각 2% 넘게 하락했다.

반면 반도체 및 클라우드 기업 ▲세레브라스(CBRS)는 올해 매출 전망치를 상향 조정하고 마이크로소프트를 신규 고객사로 확보했다는 소식에 12% 넘게 급등했다. 세레브라스는 2026년 매출 전망치를 기존 8억8000만~8억9000만달러에서 9억4000만~9억6000만달러로 높였다.

◆ MS 서비스 장애에 1%↓…美 PPI 발표 주목

▲마이크로소프트(MSFT)는 글로벌 서비스 장애 여파로 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락했다. 아웃룩과 팀즈, 코파일럿 등 주요 서비스에서 12시간 넘게 장애가 이어지면서 전 세계 기업과 정부기관의 업무에 차질이 발생했다.

마이크로소프트는 일부 서버가 자동 상태 점검에 실패하고 응답을 멈추면서 나머지 인프라에 과부하가 발생한 것으로 파악하고 있다. 회사는 복구 작업에서 초기 안정화 징후가 나타나고 있다고 밝혔지만, 전체 서비스 정상화 시점은 제시하지 못했다.

마이크로소프트는 미국 대형 기술주 그룹인 '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)' 가운데 유일하게 하락한 종목이었다.

투자자들은 이날 발표될 미국의 10월 PPI에도 주목하고 있다. 앞서 발표된 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 커진 상황이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 연준의 12월 금리 인상 가능성을 사실상 100% 반영하고 있다. 다만 통상적인 25bp(1bp=0.01%포인트)보다 큰 50bp 인상 확률은 약 12%로 여전히 낮은 수준이다.

최근 일부 연준 당국자들은 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 50bp 인상도 검토할 수 있다는 입장을 밝혔다. 이날 PPI 결과에 따라 연준의 긴축 전망이 달라질 수 있다는 관측이 나온다.

코인베이스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

기업 실적은 대체로 양호한 흐름을 보이고 있다. LSEG 데이터앤드애널리틱스의 타진더 딜런 실적 및 주식 리서치 책임자에 따르면 전날까지 실적을 발표한 S&P500 기업 450곳 가운데 83.6%가 시장 예상을 웃도는 성적을 기록했다.

다만 중동의 지정학적 불확실성은 여전히 투자심리를 압박하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의가 필요하지 않다고 밝힌 이후 국제유가는 3거래일 연속 상승세를 보였다.

미국 국채 수익률은 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 금리 인상 전망이 강화되면서 소폭 상승했다. 미 10년 만기 국채 수익률은 4.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.145%, 30년물은 4.5bp 상승한 5.475%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 0.5bp 하락한 4.869%를 나타냈다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 금리 인상 확률을 100%로 반영하고 있으며, 25bp 인상 확률은 87%, 50bp 인상 확률은 13%로 집계됐다.

암호화폐 관련주도 약세를 나타냈다. 비트코인이 약 3개월 만에 최저 수준으로 떨어지면서 ▲코인베이스(COIN)와 ▲스트래티지(MSTR) ▲마라홀딩스(MARA)는 1~3% 하락했다.

AI 투자에 대한 불안과 중동의 지정학적 위험, 연준의 추가 긴축 가능성이 겹치면서 뉴욕 증시는 지난주 중간선거 이후 나타난 반등세를 이어갈 수 있을지 시험대에 올랐다.

koinwon@newspim.com