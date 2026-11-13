[종합] 美 10월 생산자물가 0.3% 상승, 예상 하회…연간 상승률은 4년 만에 최고

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월간 상승률 1.4%서 0.3%로 둔화…근원 PPI도 예상 부합

연간 상승률 6.5%로 확대…연준 추가 금리 인상 전망 지속

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 10월 생산자물가 상승률이 시장 예상을 밑돌았다. 그러나 연간 상승률은 약 4년 만에 최고치를 기록하면서 인플레이션 우려는 여전한 것으로 나타났다. 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 금리를 인상한 뒤에도 긴축 기조를 이어갈 수 있다는 전망에 힘이 실리고 있다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 13일(현지시간) 10월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.3% 상승했다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 0.4%를 밑도는 수준이다. 9월 상승률은 기존 1.3%에서 1.4%로 상향 수정됐다.

식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.3% 올라 시장 예상에 부합했다. 상품 가격은 식품과 기초 유기화학제품을 중심으로 0.5% 상승했고, 서비스 가격은 0.2% 오르며 5개월 연속 상승세를 이어갔다.

반면 전체 PPI의 전년 동월 대비 상승률은 9월 6.3%에서 10월 6.5%로 높아졌다. 2022년 11월 이후 가장 높은 수준이다. 월간 물가 상승세는 둔화했지만 생산 단계의 인플레이션 압력은 여전히 크다는 의미다.

공장 직원들.[사진=블룸버그] 2021.09.16 mj72284@newspim.com

앞서 발표된 소비자물가와 고용지표도 연준의 추가 긴축 가능성을 뒷받침하고 있다. 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 올라 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 근원 CPI 역시 0.3% 상승해 전망치인 0.2%를 상회했다.

10월 비농업 부문 고용은 시장 예상을 웃돌았고, 실업률은 9월 4.2%에서 10월 4.1%로 하락했다. 물가 상승 압력이 지속되는 가운데 노동시장도 견조한 흐름을 유지하면서 연준이 금리 인상을 이어갈 여지가 커졌다는 분석이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준이 오는 12월 8~9일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상할 가능성을 가장 높게 보고 있다. 일부 투자자들은 50bp 인상 가능성도 열어두고 있다.

연준은 지난달 기준금리를 연 3.75~4.00%로 동결했다.

연준 내부에서는 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책이 물가 전반으로 확산하는 상황을 경계하고 있다. 공급 충격에 따른 일시적인 가격 상승을 넘어 인플레이션이 고착화할 수 있다는 우려다.

오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "몇 달 연속으로 문제가 있다는 징후가 나타나고 있다"고 말했다.

그는 "유가나 관세의 영향을 받지 않는 품목에서도 물가 안정의 진전이 멈추거나 일부는 오히려 악화하고 있다"며 인플레이션 압력이 광범위하게 나타나고 있다고 지적했다.

한편 PPI 발표 직후 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고, 국채 수익률은 혼조세를 보였다. 생산자물가의 월간 상승률이 예상보다 낮게 나오면서 시장은 일단 안도했지만, 높은 연간 상승률은 연준의 추가 금리 인상 전망을 뒷받침했다.

koinwon@newspim.com