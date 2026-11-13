러 "유럽, 우크라 협상 참여하려면 먼저 대표부터 정하고 푸틴 승인 받아야"

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페스코프 크렘린 대변인 "유럽 참여 아직 결정 안 돼… 평화 원하는지 확인할 것"



[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나 평화협상에서 유럽 대표의 참여 문제가 주요 이슈로 급부상한 가운데 러시아 측이 13일(현지시각) "유럽이 협상 대표를 정하고, 그 대표가 블라디미르 푸틴 대통령의 승인을 받은 이후에야 가능한 일"이라는 입장을 밝혔다.

카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표 등 러시아 침략 전쟁을 강하게 규탄하고 유럽이 똘똘 뭉쳐 푸틴 대통령의 야욕을 분쇄해야 한다고 주장하는 '강성' 인물은 안 되고, 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리 같은 친러 인사가 나설 경우 이를 받아들일 수 있다는 취지로 해석됐다.

[모스크바 로잍 =뉴스핌] 장일현 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시각) 모스크바 크렘린궁에서 이날 러시아를 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너를 맞이하며 악수를 하고 있다. 가운데 보이는 사람은 스티브 위트코프 미국 대통령 특사. 2026.11.12. ihjang67@newspim.com

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 이날 기자들에게 "푸틴 대통령은 유럽의 진정한 의도를 확인하기를 원하고 있으며 미국이 주도하는 현재의 (3자) 협상 틀을 확대하겠다고 약속한 것은 아니다"라고 말했다.

그는 이어 "우크라이나에 군사·재정 지원의 대부분을 담당하고 있는 유럽 국가들의 협상 참여를 허용할지 여부는 아직 결정되지 않았다"고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 미 대통령 중동 특사인 스티브 위트코프가 전날 모스크바 크렘린궁에서 푸틴 대통령을 만난 뒤 "푸틴 대통령이 우크라이나 평화협상에 유럽 대표가 참석하는 것을 허용키로 했다"고 밝혔는데 하루 만에 이를 부인한 것이다.

페스코프 대변인은 "유럽이 자신들을 대신해 발언할 권한을 가진 인물을 정하고, 또 대화할 의지가 있다면 우리는 대화할 것"이라면서도 "그들(유럽)의 진정한 의도와 평화 프로세스를 지원할 준비가 돼 있는지 확인한 이후에야 협상을 확대된 형식으로 진행할지 여부를 결정할 수 있다"고 말했다.

유럽에서는 러시아 전면 침공이 계속되는 상황에서 협상 테이블에 함께 할 것인지, 만약 참여한다면 누가 대표가 돼야 할 것인지에 대해 의견이 분분한 상황이다.

발트 3국 중 한 곳인 에스토니아 총리 출신인 칼라스 고위대표는 이날 아일랜드 더블린에서 열린 비공식 EU 정상회의에 참석해 자신이 EU를 대표해 협상에 나서야 한다면서도 푸틴 대통령이 이를 원치 않을 것이라고 말했다.

그는 자신이 EU의 외교안보 고위대표라는 점을 강조하면서 "EU의 27개 모든 회원국이 대외 및 안보 정책에서 유럽을 대표하는 사람은 나라는 데 동의했다"고 말했다.

이어 "러시아가 나를 원하지 않는다는 것을 안다. 그들은 반대편에 강한 인물이 있는 것을 원하지 않는다. 그들은 자신들의 최대 요구를 그대로 관철시키고 싶어하기 때문"이라고 했다.

EU의 많은 정상들은 러시아가 실제로 분쟁 종식을 진지하게 추진하고 있다는 신호가 없는 상황에서 협상에 참여하는 데 여전히 신중한 입장이라는 관측도 나오고 있다.

미할 마틴 아일랜드 총리는 이날 "유럽을 누가 대표하느냐만큼이나 실질적인 평화협정 자체가 중요하다"고 말했다.

한편 푸틴 대통령은 만약 러시아가 유럽과 대화를 할 경우 슈뢰더 전 독일 총리가 좋겠다는 입장인 것으로 관측되고 있다.

그는 지난 5월 9일 모스크바 붉은광장에서 열린 전승절 행사 후 기자회견에서 "유럽과 대화가 재개된다면 누구와 대화하고 싶으냐"는 질문에 "유럽 정치인들 가운데서는 슈뢰더와 대화하는 것을 가장 선호한다"고 말했다.

슈뢰더는 총리 재임 시절 때부터 푸틴 대통령과 가까운 관계를 유지한 인물이다.

2005년 총리직에서 물러난 직후에는 자신이 적극 추진했던 러시아 국영가스기업 가스프롬의 발트해 해저 가스관 사업인 노르트스트림의 주주위원회 의장을 맡았고, 이후 러시아 국영 석유회사 로스네프트에서도 고위직을 지냈다.

지난달에는 푸틴 대통령의 74번째 생일을 축하하기 위해 모스크바를 방문한 사실이 알려지기도 했다.

ihjang67@newspim.com