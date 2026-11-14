조현 "한반도 문제는 한국의 사활적 이익"...中 건설적 역할 당부

한중 외교장관, 정상회담 조율·한반도 정세 등 논의

왕이 "中 한반도 정책 불변...평화·안정 역할 할 것"

"서해 구조물, 양국 관계 걸림돌 되지 않게 관리"

中 외교부 "조 장관, 하나의 중국 존중 입장 확인"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관과 왕이(王毅) 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 13일 중국 베이징의 댜오위타이 국빈관에서 한·중 외교장관회담과 만찬을 갖고 한·중 관계, 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.

조 장관은 회담에서 한국 정부가 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 의장국으로서 다음 주 개최되는 선전 APEC 정상회의의 성공적 개최를 기원한다고 밝혔다.

조현 외교부 장관(왼쪽)와 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 13일 중국 베이징의 댜오위타이 국빈관에서 한중 외교장관회담을 갖기에 앞서 악수를 나누고 있다. [사진=외교부] 2026.11.13

왕 부장은 한·중 관계의 긍정적 흐름이 작년 경주에서 선전으로 이어지고 있음을 평가하면서, 이재명 대통령의 선전 APEC 계기 방중을 환영하며 충분한 예우를 갖춰 이번 방문이 성공적으로 이루어질 수 있도록 하겠다고 답했다.

양국 외교장관이 만난 것은 지난해 8월 왕 부장의 서울 방문을 계기로 이뤄진 회담에 이어 3개월 만이다. 이번 회담은 선전 APEC에 참석하는 이 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 정상회담을 사전 조율하기 위해 열렸다. 양국 장관은 또 한반도 정세와 최근 북한 정세, 양국 간 경제협력, 민간 교류 및 고위급 교류 활성화 등에 대해 논의했다.

조 장관은 회담 모두발언에서 "한반도 문제는 대한민국의 사활적 이익이며 한반도 평화와 안정은 양국의 공동이익"이라며 "한반도 정세 진전을 위해 양국 간 전략적 소통을 계속 강화해 나가기를 기대한다"고 말했다.

조 장관은 이어 "올해 한·중 인적 교류는 1천만명을 돌파할 것으로 예상되며 한·중 간 교역도 40% 넘게 증가했다"면서 "이는 양국 정상 간 전면적 관계 복원에 대한 공동 인식을 이행하기 위해 양국 정부가 긴밀히 소통하며 함께 노력해온 결과"라고 평가했다.

왕 부장은 "지난해 말과 올해 초 시 주석과 이 대통령의 성공적인 상호 방문으로 중·한 관계가 개선과 발전의 정상 궤도로 돌아왔다"며 "내년 중·한 수교 35주년을 계기로 양국이 함께 노력해 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 궤도로 발전시켜 나가야 한다"고 강조했다.

중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 13일 열린 한중 외교장관회담 모습. [사진=외교부] 2026.11.13

이날 회담에서 조 장관은 한반도 비핵화와 평화 실현을 위한 우리 정부의 노력을 설명하고 중국이 북한의 대화 복귀를 포함한 한반도 문제에서 건설적인 역할을 해줄 것을 당부했다. 이에 왕 부장은 "중국의 한반도 정책에는 변함이 없다"면서 "한반도 평화·안정을 위한 건설적 역할을 지속해 나갈 것"이라고 재확인했다.

조 장관은 또 서해 구조물 문제에 대한 정부의 원칙적 입장을 전달하고 중국 내 우리 국민들의 안전과 권익 보호를 위한 중국 정부의 노력을 당부했다. 양국 장관은 이러한 사안들이 양국 관계 발전에 걸림돌이 되지 않도록 세심하게 관리해 나가자는 데 공감했다고 외교부는 전했다.

중국 외교부가 이날 공개한 회담 설명 자료에는 한반도 문제와 서해 구조물 관련 내용이 포함되지 않았다. 중국 외교부는 왕 부장이 "아시아·태평양 지역은 중국과 한국 국민의 공통 고향"임을 강조하며 아시아·태평양 공동체 건설과 지역 공동 발전 및 번영을 위해 한국과 함께 협력할 의지를 표명했다고 밝혔다.

중국 외교부는 또 조 장관이 '하나의 중국 정책'을 존중하는 한국 정부의 입장은 변하지 않을 것이라고 말했다고 전했다.

opento@newspim.com