이라크의 '이 없으면 잇몸' 작전… 호르무즈 해협 막히자 '시리아 육로'로 원유 수출

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"규모는 작지만 전략적으로 중요"… 하루 최대 15만 배럴 운송

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 석유수출국기구(OPEC) 11개 회원국 중 사우디아라비아에 이어 두 번째로 원유를 많이 생산하는 이라크가 수십 년 동안 거의 사용하지 않았던 사막 육로를 통해 원유를 수출하고 있다고 로이터통신이 13일(현지시각) 보도했다.

지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 어떻게든 새로운 수출로를 뚫어야 한다는 절박함이 반영된 것으로 해석됐다.

이라크 바스라의 투바(Tuba) 원유 저장기지에서 시리아 바니야스(Baniyas) 항으로 원유를 운송하기 위해 탱커트럭들이 길게 늘어선 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

보도에 따르면 이라크는 최근 남부 바스라 인근의 원유 저장시설에서 탱커트럭에 원유를 실은 뒤 사막 육로를 통해 시리아의 바니야스(Baniyas)항으로 보내고 있다.

이들 저장기지 인근에는 수백 대의 탱커트럭들이 원유를 싣기 위해 대기하는 모습이 관측되고 있다고 한다.

이라크 측에서는 시리아 경로가 중질유 화물을 운송할 수 있는 규모는 작지만 전략적으로 중요한 대체 루트로 자리잡고 있는 평가가 나오고 있다.

소식통들은 "육로 수송이 더 비싸지만 시리아 내전이 종식되면서 이 수송로가 다시 주목받고 있다"고 밝혔다.

바스라 국영석유회사(BOC)의 바셈 압둘 카림 사장은 "카타르의 에너지 기업 UCC홀딩이 지난달부터 트럭을 이용해 이라크산 원유를 바니야스 항으로 운송하고 있다"고 말했다.

그는 "UCC홀딩이 국영 원유판매회사 소모(SOMO)와 체결한 계약에 따라 하루 12만~15만 배럴의 원유를 운송하고 있으며, 실제 운송량은 확보 가능한 트럭 수에 따라 달라진다"고 말했다.

로이터통신은 "이번 계약에 정통한 한 소식통은 UCC홀딩이 현재 6000대의 트럭을 보유하고 있으며 이를 1만 대까지 늘릴 계획이라고 밝혔다"며 "현재 약 1만 명의 운전기사가 근무하고 있으며 하루 약 15만 배럴의 원유가 하역되고 있다"고 말했다.

바스라 인근 투바 저장시설의 관리자 루아이 자와드는 "지난 10월 26일 계약이 발효된 이후 지금까지 약 160만 배럴의 원유를 선적했다"고 말했다.

탱커트럭 운전기사인 이샤크 모하메드 "투바 저장시설에서 원유를 적재한 뒤 시리아 바니야스로 운송하고 다시 투바로 돌아오는 왕복 일정은 최대 5일이 걸린다"고 말했다.

로이터는 "계약 문서에 따르면 UCC는 지난 10월 14일부터 3개월 동안 중질유 500만~1400만 배럴을 배럴당 38달러 할인된 가격으로 선적할 계획"이라며 "원유는 바니야스 항에서 선박에 실려 그리스와 이탈리아, 터키 등 지중해 연안의 정유시설로 운송된다"고 했다.

한편 석유수출국기구가 최근 발간한 월간 보고서에 따르면 이라크는 지난 10월 하루 약 450만 배럴의 원유를 생산했다. 전월보다 약 50만 배럴 증가했다.

hjang67@newspim.com