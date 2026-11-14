김정관, 체코원전 공백 최소화 나섰다…2029년 착공 '총력'

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김 장관, 13일 체코 산업부 장관과 화상회의

건설허가 신청·착공 등 주요 일정 사업 점검

"체코원전 완수, 과정 아닌 결과로 책임질 것"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 체코 두코바니 원전사업의 시공계약 협상 종료에 따른 사업 공백을 최소화하고 오는 2029년 착공 일정을 맞추기 위해 총력을 기울이고 있다.

산업부는 김 장관이 13일 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관과 화상면담을 갖고 두코바니 원전사업의 정상 추진을 위한 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 면담은 한국수력원자력과 시공사 간 시공계약 협상이 종료된 데 따른 후속 대응을 논의하기 위해 마련됐다.

김 장관은 팀코리아가 원전사업을 정상적으로 추진하기 위한 계획을 수립하고 이를 이행하고 있다고 설명했다. 산업부는 장관과 차관이 주재하는 점검회의를 매주 번갈아 개최하며 사업 추진 상황을 관리하고 있다.

김정관 산업통상부 장관이 12일 오후 정부서울청사에서 '팀코리아 체코 원전사업 추진현황 점검회의'를 주재하며 원전 공기업 대표들과 현안을 논의하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.11.12 dream@newspim.com

산업부 장관은 '팀코리아 체코 원전사업 추진현황 점검회의'를, 차관은 '한수원 추진계획 점검회의'를 각각 주재한다.

이를 통해 오는 2027년 4월 건설허가 신청과 2029년 11월 착공 등 주요 일정에 맞춰 사업이 추진될 수 있는지 점검하고 있다.

특히 김 장관은 지난 12일 열린 점검회의에서 시공계약 협상 종료에 따른 업무 연속성 확보 계획을 논의했다고 밝혔다.

신규 시공사 선정도 신속하고 공정하며 투명하게 진행하겠다는 방침을 전달했다. 이에 하블리첵 장관은 체코 측도 사업 단계별로 필요한 사항을 준비하고 있다며 양국이 지속적으로 소통해 사업을 효율적으로 추진하기를 기대한다고 밝혔다.

양국은 정부 간 협의도 대폭 강화하기로 협의했다. 지난 5일부터 한·체코 산업부 간 국장급 회의를 매주 개최하기로 한 데 이어 연내 제4차 장관급 두코바니 이행점검 협의체를 열어 사업 현안을 논의할 예정이다.

하블리첵 장관은 양국 장관 간에도 매월 한 차례 회의를 개최해 협력방안을 적극적으로 논의하자고 제안했다.

김 장관은 "체코와의 약속을 지키는 것을 최우선으로, 체코측과 협의가 필요한 현안은 장관급 등 각종 협의채널을 통해 정부가 직접 나서겠다"고 말했다.

이어 "체코 원전사업 완수를 과정이 아닌 결과로 책임지겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com