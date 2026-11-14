블룸버그 "앤스로픽 IPO, 중국·홍콩 기관투자자 주문 배제"

무기수출규제 적용…"스페이스X 때와 같은 구조"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 다음 주 인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 기업공개(IPO)에서 중국 본토와 홍콩 기관투자자들이 주문에서 배제된 것으로 알려졌다고 블룸버그통신이 보도했다.

13일(현지시간) 블룸버그는 사안에 정통한 관계자들을 인용해 일부 은행들이 중국·홍콩 투자자의 주문을 아예 받지 않거나 물량 배정이 어려울 것으로 보고 있다고 전했다. 이런 제약은 방산 물자 교역을 통제하는 미국의 국제무기거래규정(ITAR)에 일부 기인한다고 관계자들은 설명했다.

이는 일론 머스크의 스페이스X가 862억 달러 규모로 상장했을 때와 비슷한 구조다. 당시 국제 배분을 조율한 씨티그룹은 신디케이트 은행들에 ITAR에 따라 중국·홍콩 투자자가 배제된다고 통보했다. 다만 두 지역 투자자들도 상장 이후에는 주식을 살 수 있었다. 앤스로픽의 제품은 중국과 홍콩에서 이용할 수 없으며, 회사는 최근 해당 지역을 여행하는 이용자의 접속도 차단했다.

블룸버그에 따르면 일부 투자자는 우회로를 찾고 있다. 한 중국 기술기업 창업자의 패밀리오피스는 영국령 버진아일랜드에 설립한 신탁을 통해 주문을 넣고 있으며, 결과는 아직 불분명하다. 특수목적법인(SPV)이나 스와프 계약을 활용하려는 움직임도 있다. 홍콩 투자자는 역외 지주 구조를 통해 입찰할 수 있지만 실제 배정 여부는 발행사 결정에 달렸고 공식 문서로 다뤄질 가능성은 작다고 관계자들은 전했다.

스마트폰 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]

앤스로픽은 상장 서류에 중국 본토와 홍콩 투자자에 대한 판매 제한을 명시하지 않았다. 다만 중국은 북한, 이란 등과 함께 미국의 방산 교역 통제 대상국 목록에 올라 있다. 회사는 미 국방부가 자사를 국가안보 공급망 위험으로 지정한 데 대해 법적 다툼을 벌이고 있기도 하다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 지난달 연방기관의 앤스로픽 AI 기술 사용 금지를 해제한 법원 명령을 뒤집어달라고 항소법원에 요청했다.

앤스로픽은 미국 외에 호주, 캐나다, 유럽경제지역(EEA) 일부 국가, 일본, 스위스, 영국에서 주식을 공모한다고 밝혔다. 회사는 상장 서류에서 AI 기업의 중국 국가 행위자 노출에 대한 미 정부의 감시 강화와 미중 갈등 고조를 사업 위험 요인으로 꼽았다.

이번 IPO는 오는 18일 공모가를 확정하고 다음 날 거래를 시작한다. 골드만삭스와 모간스탠리가 주관하며 20개 은행이 참여한다. 종목코드는 나스닥 글로벌셀렉트마켓에서 'ANT'다. 앤스로픽은 공동창업자들과 함께 IPO와 사모 배정으로 최대 904억 달러를 조달해 1조4000억 달러의 기업가치를 노린다. 지난주 AI 관련주가 급락했는데도 열기는 이어져, 공모 물량의 약 6배에 달하는 수요가 몰린 것으로 전해졌다.

mj72284@newspim.com