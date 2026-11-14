'AI 젠가' 흔들…젠슨 황 퇴진에 229개 스타트업 '불안'

229개 스타트업 480억 달러 지분 보유

엔비디아 채권 금리도 상승

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진이 실리콘밸리 스타트업 생태계와 신용시장을 동시에 흔들고 있다. 엔비디아가 칩 공급자를 넘어 AI 업계의 자금줄 역할을 해온 탓에, 그 중심축이 빠지면서 서로 맞물린 투자 구조가 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.

13일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 엔비디아는 지난 7월 말 기준 오픈AI와 앤스로픽을 포함한 229개 비상장 기업에 480억 달러(약 64조2000억 원)어치 지분을 보유하고 있다. 6개월 만에 스타트업 투자를 두 배 넘게 늘린 규모다. 더 중요한 것은 칩 접근권이다. 엔비디아는 스타트업과 중소기업에 클라우드 컴퓨팅 관련 임대 보증과 지원 명목으로 1650억 달러를 제공했다. 자체 벤처캐피털 부문과 '인셉션' 프로그램을 통해 수만 개 스타트업에 칩과 컴퓨팅 파워 확보 방법을 안내해왔다.

황 전 CEO는 스타트업 생태계에서 '신적인 존재'로 통했다. 창업자들과 교류하고 피칭 대회 심사를 맡았으며 '데모 데이'에도 모습을 드러냈다. 그는 2023년 한 팟캐스트에서 "우리에게 좋은 아이디어가 아무리 많아도, 세상의 모든 좋은 아이디어를 가질 수는 없다"고 말했다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.14 mj72284@newspim.com

그가 갑자기 물러나면서 투자자와 창업자들은 강력한 우군을 잃었다며 불안해하고 있다. 황 전 CEO를 행사에 초청했던 벤처캐피털 운드르의 수제이 자스와 파트너는 NYT에 그의 사임을 스티브 잡스의 죽음에 비유하며 "우리 모두에게 거대한 손실"이라고 말했다.

시어리벤처스의 토마스 턴거즈는 "엔비디아는 AI의 중앙은행인데, 갑자기 연준 의장이 사라진 셈"이라고 말했다. 하나비캐피털의 마이크 볼피는 "단기적으로 일부 혼란이 있고, 엔비디아 자금 일부가 시장에서 빠져나갈 것으로 예상한다"고 내다봤다.

신용시장도 반응했다. CNBC에 따르면 2031년 만기 엔비디아 4.5% 채권 금리는 13일 5.77%로 주간 기준 6% 가까이 올랐다. 기술기업 채권 금리가 전반적으로 오르고 신용부도스와프(CDS) 스프레드도 벌어졌는데, 특히 신용등급이 낮은 기업에서 두드러졌다. CDS는 차입자가 빚을 갚지 못할 경우에 대비해 투자자가 보험료를 내는 계약으로, 스프레드가 벌어지면 그 채권을 더 위험하게 본다는 뜻이다.

골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트는 "회사가 이미 발표한 약속은 모두 이행할 것으로 보지만, 앞으로는 생태계 파트너들 사이에서 지금까지와 같은 규모로 새로운 다자 투자를 성사시키기가 더 어려울 수 있다"고 밝혔다.

타격이 클 수 있는 쪽은 소규모 AI 기업들이다. 엔비디아는 지난 7월 분기 보고서 기준으로 네오클라우드(AI 인프라 임대업체)에 대한 장부 외 클라우드 계약, 이른바 보증 물량을 360억 달러 보유하고 있다. 코어위브와 네비우스, 아이렌이 모두 엔비디아 포트폴리오에 들어 있다.

AI 부채 우려의 상징이 된 코어위브는 지난 10일 실적 발표로 불안이 다소 가라앉으며 채권 금리가 내렸다. 2031년 만기 9.75% 채권 금리는 지난주 16.7%까지 올랐다가 13일 14.75%를 기록했다. 5년물 CDS 스프레드도 주간 기준 18% 떨어졌지만, 여전히 통상 부실 신호로 여겨지는 1000을 웃돌고 있다.

테크 저널리스트 카라 스위셔는 자신의 팟캐스트에서 AI 업계의 구조를 '젠가'에 빗댔다. 그는 "이 모든 것의 젠가 구조가 걱정된다"며 "교차 투자 때문에 엔비디아에 무슨 일이 생기면 나머지도 다 무너진다"고 말했다.

얽히고설킨 투자 구조에 대한 경고는 이전부터 나왔다. AI 리서치 기업 세미애널리시스를 이끄는 딜런 패틀은 지난달 샌프란시스코 개발자 행사에서, 어려움을 겪던 신생 데이터센터 기업들이 엔비디아로부터 매출 보증을 손쉽게 확보했다고 지적했다. 그 보증 덕에 평소라면 받지 못했을 부채를 떠안을 수 있었다는 것이다. 그는 "상당히 위험한 구조"라고 말했다.

반론도 있다. 마이클 인트레이터 코어위브 CEO는 황 전 CEO 사임 전인 지난 11일 CNBC에 "엔비디아는 한 사람이 아니다"라며 "그쪽 수천 명이 우리 회사 수천 명과 매일 소통하고, 기술과 물리적 인프라, 네트워킹에서 통합돼 있다. 수년간 훌륭한 파트너였고 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.

익스플로시브옵션스의 밥 랭 창업자도 당장 큰 변화는 없을 것으로 봤다. 콜레트 크레스 임시 CEO가 최고재무책임자(CFO)로서 자금 조달 거래에 관여해왔고, 정식 CEO 물색에도 시간이 걸린다는 이유에서다. 다만 그는 진짜 쟁점은 엔비디아가 수천억 달러의 잉여현금을 AI 금융에 얼마나 쓸지, 아니면 자사주 매입이나 설비투자에 돌릴지라고 짚었다. 랭은 "엔비디아와 메타 같은 큰 기업들이 모든 패를 쥐고 있다"며 "그들이 게임이 끝났다고 결정하면 그걸로 끝이고, 일부 소규모 기업들에는 막이 내리는 것"이라고 말했다.

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