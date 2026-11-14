FT "엔비디아, 차기 CEO 후보로 ARM 하스 접촉"

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 이사회가 13일 르네 하스 ARM CEO에게 후임을 접촉했다
- 하스 CEO는 검토 후보 중 한 명으로 제안·수락 여부는 정해지지 않았다
- 황 전 CEO 사퇴 여파로 ARM과 엔비디아 주가가 동반 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 엔비디아 이사회가 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 후임을 찾는 과정에서 영국 반도체 설계기업 ARM의 르네 하스 CEO에게 접촉한 것으로 알려졌다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
13일(현지시간) FT는 사안에 정통한 관계자들을 인용해 이같이 전하면서 하스 CEO는 검토 중인 여러 후보 중 한 명이며 그가 자리를 제안받거나 수락한다는 보장은 없다고 설명했다. 현재 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡고 있다.
하스 CEO의 이름은 황 전 CEO가 물러난 뒤 애널리스트들 사이에서 거론돼왔다. 그는 엔비디아에서 7년을 보내며 컴퓨팅 제품 사업부 부사장 겸 총괄까지 올랐고, 2013년 ARM으로 옮겼다. 2022년 ARM CEO에 올라 2023년 나스닥 상장을 이끌었다.
ARM은 프로세서 아키텍처를 설계해 다른 기업에 라이선스를 제공하는 회사다. 전통적으로 휴대전화 분야에 강점이 있었고 컴퓨터 쪽으로 영역을 넓히고 있다.
황 전 CEO는 지난 12일 혼외 관계가 잇따라 드러나면서 물러났다. 그중 한 명은 중국 스파이로 의심받는 인물이어서, 엔비디아는 위기에 빠졌고 그가 자금을 대온 AI 업계 전반에도 충격이 번졌다.
보도 직후 ARM의 미국 상장 주식은 낙폭을 줄였으나 5% 넘게 내렸고, 엔비디아 주가도 3% 넘게 하락했다.
mj72284@newspim.com