대전 유성구서 SUV 교통안전섬 돌진…30대 운전자 부상

AI 핵심 요약beta
- 13일 대전 유성구에서 SUV가 교통안전섬으로 돌진했다
- SUV 운전자 30대 A씨가 크게 다쳐 병원으로 이송됐다
- 경찰은 혈액 감정과 CCTV 분석으로 사고 경위를 조사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 유성구의 한 교차로에서 SUV 차량이 교통안전섬으로 돌진해 신호등 기둥을 들이받으면서 30대 운전자가 크게 다치는 사고가 발생했다.
13일 오후 11시 11분쯤 대전 유성구 용산동의 한 교차로에서 SUV 차량 1대가 빗길을 빠르게 달리다 교통안전섬으로 돌진해 신호등 기둥을 들이받았다.
이 사고로 SUV 운전자 30대 A씨가 크게 다쳐 병원으로 이송돼 치료받고 있다.
사고 당시 충격으로 차량 엔진이 차체에서 떨어져 나갈 정도로 차량이 크게 파손된 것으로 전해졌다.
경찰은 운전자의 혈액을 채취해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했으며 주변 폐쇄회로(CCTV) 영상 등을 분석해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com