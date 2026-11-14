美 FAA, 전국 공항 이륙 중단…"관제센터 통신 문제"

AI 핵심 요약beta
- FAA는 13일 통신 문제로 미국 전 공항에 이륙 중단을 발령했다.
- 숀 더피 교통장관은 FAA 기술진이 통신 장애 원인을 조사한다고 밝혔다.
- 국제선은 사안별 처리하며 장비 장애로 공중 대기가 발생할 수 있다고 안내했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방항공청(FAA)이 13일(현지시간) 전국 공항에 이륙 중단(ground stop) 조치를 내렸다. 항공로 관제센터의 통신 문제 때문이다.
숀 더피 미 교통장관은 "모든 항공로 교통관제센터에 영향을 주는 통신 문제로 FAA가 미국 전 공항에 전국 단위 이륙 중단을 발령했다"며 "FAA 기술진이 원인을 조사하고 있다"고 밝혔다.
FAA도 성명에서 "여러 항공로 교통관제센터에 영향을 미치는 통신 문제에 따라 미국 전 공항에 전국 이륙 중단을 발령했다"고 확인했다. 이륙 중단은 출발지에서 항공기를 묶어두는 조치다. 미국으로 들어오는 국제선은 사안별로 판단해 처리하기로 했다.
FAA는 별도 공지에서 "장비 장애로 국가공역체계 내 모든 공항에서 공중 대기가 발생할 수 있다"고 안내했다.
전국 단위 이륙 중단은 극히 드문 일이다. 2023년 1월 조종사 경보 시스템 문제로 FAA가 항공편을 멈춘 적이 있고, 그 이전은 2001년 9·11 테러 직후였다.
mj72284@newspim.com