[뉴스분석] 김민석, '소통'으로 위기 정면돌파...정청래에 손 내밀고 여론 경청 행보

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김민석, 맹폭 이어가는 정청래 향해 "만나서 대화하자"

'의원 선수별 모임·언론 소통'으로 외연 확장 모색

친청계 전면전 선언 상황...실질적 성과 이어질지는 미지수

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 지지율 하락 국면과 신천지 집단 가입 의혹 후폭풍 등 거센 정치적 고비를 맞은 가운데, '통합'과 '소통'을 기치로 내걸고 정면 돌파를 시도하고 있다.

14일 정치권에 따르면 김 대표는 당내 선수별 의원 모임을 추진함과 동시에 정청래 전 대표에게 "만나서 대화하자"고 먼저 손을 내미는 등 통합 행보를 이어가고 있다.

다만 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단 조치 이후 친청(친정청래)계와의 갈등이 최고조에 달하면서 김 대표의 행보가 진정한 반전의 계기가 될 수 있을지 정치권의 이목이 집중되고 있다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆김민석, 맹폭 이어가는 정청래 향해 "만나서 대화하자"

김 대표는 연일 신천지 의혹과 관련해 직격탄을 날리고 있는 정 전 대표를 향해 먼저 손을 내밀었다. 김 대표는 당 공식 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 정 전 대표와의 만남에 대해 적극적인 의지를 내비쳤다.

김 대표는 "만나서 대화로 풀어가는 것에 대해서는 좋다고 생각한다"며 "그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다"고 밝혔다

이어 "바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다"며 "계속해서 그런 각도로서 이 문제는 풀어나가도록 노력하겠다"고 덧붙였다

그러나 정 전 대표는 김 대표의 화해 시도에 대해 즉각적인 불쾌감을 표출하며 냉담한 반응을 보였다.

정 전 대표는 자신의 페이스북에 "정청래뿐만 아니라 수많은 당원과 지지자들이 직접 피해자들"이라며 "둘이 만나 풀고 말고 할 사안이 아니다"라고 선을 그었다.

정 전 대표는 김 대표의 앞선 사과에도 "잘못한 것을 사과 한 것을 어찌 미화하고 찬양하는가"라며 "당을 이렇게 망쳐 놓고 사과 한마디가 구국의 결단이라도 되는가"라고 날을 세웠다.

정청래, 이광재, 정성호 더불어민주당 의원과 박홍근 기획예산처 장관이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제12차 본회의에서 대화를 나누고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆'의원 선수별 모임·언론 소통'으로 외연 확장 모색

당 관계자에 따르면 김 대표는 위기 국면을 타개하기 위해 언론과의 소통을 대폭 늘리는 한편, 개별 의원들과의 스킨십 강화를 본격적으로 추진하고 있다

김 대표는 최근 당 중진의원들과 모임을 가졌고, 이 자리에서 나온 조언을 수용해 다음날 의원총회 자리에서 '신천지 의혹'에 대해 고개를 숙여 사과한 것으로 알려졌다.

이후 김 대표는 초선 의원들과의 오찬 일정을 순차적으로 추진하는 등 당내 접점을 넓히고 있다.

나아가 국회 출입 기자들과의 오·만찬 자리도 계획 중인 것으로 전해져, 내부 결속과 대외 소통을 동시에 다지며 돌파구를 모색하겠다는 의도로 풀이된다.

당 핵심 관계자는 기자에게 "지지율 하락 국면과 신천지 의혹 등으로 내부 갈등이 있는 상황에서, 무엇보다 중요한 것은 소통과 통합 행보라고 (김 대표가) 판단하신 것 같다"며 "기자들과 차담회를 시작으로 점심, 저녁 자리를 만들어 언론과 소통할 수 있는 공간을 확장해 가려는 계획"이라고 전했다.

그러면서 "개별 의원들과도 순차적으로 만나고 있다"며 "서울에서 뿐만 아니라 현장 최고위원회의가 있을 땐 가능하면 해당 지역 의원들과 함께 식사를 하는 등 내부 의견 수렴에 매진하고 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이성윤·한민수·최민희 더불어민주당 최고위원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당 쇄신 촉구 기자회견을 마친뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆친청계 전면전 선언 상황...실질적 성과 이어질지는 미지수

다만 김 대표의 이러한 통합 행보가 실질적인 성과로 이어질지는 여전히 미지수다.

최근 최 최고위원이 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했다"는 취지의 발언을 한 것을 두고, 당 지도부가 윤리감찰단 지시 등 강경 대응에 나서면서 갈등은 최고조에 달한 상태다.

이 갈등의 여파로 친청(친정청래)계인 이성윤, 한민수, 최민희 최고위원은 지난 13일 열린 최고위원회의에 전면 불참하고 별도의 기자회견을 강행했다.

한 최고위원은 기자회견에서 김 대표의 최 최고위원 윤리감찰 지시에 대해 "동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다"라고 비판했다.

이어 "최 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다는 의혹이 일고 있다"며 "지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표"라고 강조했다.

이 최고위원은 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 과정에서 정청래 전 대표를 겨냥한 표적 조사가 이뤄졌다는 의혹을 제기하고 조사 결과의 전면 공개를 요구했다.

여기에 더해 신천지 의혹과 관련해 국회의원 및 원외 지역위원장을 대상으로 한 자체 조사 결과 개별 열람 이후, 친청계를 중심으로 김 대표를 향한 '정치적 책임' 요구가 더욱 거세질 것이라는 전망도 나온다.

seo00@newspim.com