[뉴스분석] 김민석, '소통'으로 위기 정면돌파...정청래에 손 내밀고 여론 경청 행보

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 14일 지지율 하락과 신천지 의혹에 통합 행보를 했다.
- 김 대표는 정청래 전 대표에게 대화를 제안하고 의원·언론 소통을 확대했다.
- 친청계는 최민희 감찰 조치를 비판해 통합 행보의 성과는 미지수로 알려졌다.
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'의원 선수별 모임·언론 소통'으로 외연 확장 모색
친청계 전면전 선언 상황...실질적 성과 이어질지는 미지수
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 지지율 하락 국면과 신천지 집단 가입 의혹 후폭풍 등 거센 정치적 고비를 맞은 가운데, '통합'과 '소통'을 기치로 내걸고 정면 돌파를 시도하고 있다.
14일 정치권에 따르면 김 대표는 당내 선수별 의원 모임을 추진함과 동시에 정청래 전 대표에게 "만나서 대화하자"고 먼저 손을 내미는 등 통합 행보를 이어가고 있다.
다만 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단 조치 이후 친청(친정청래)계와의 갈등이 최고조에 달하면서 김 대표의 행보가 진정한 반전의 계기가 될 수 있을지 정치권의 이목이 집중되고 있다.
◆김민석, 맹폭 이어가는 정청래 향해 "만나서 대화하자"
김 대표는 연일 신천지 의혹과 관련해 직격탄을 날리고 있는 정 전 대표를 향해 먼저 손을 내밀었다. 김 대표는 당 공식 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 정 전 대표와의 만남에 대해 적극적인 의지를 내비쳤다.
김 대표는 "만나서 대화로 풀어가는 것에 대해서는 좋다고 생각한다"며 "그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다"고 밝혔다
이어 "바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다"며 "계속해서 그런 각도로서 이 문제는 풀어나가도록 노력하겠다"고 덧붙였다
그러나 정 전 대표는 김 대표의 화해 시도에 대해 즉각적인 불쾌감을 표출하며 냉담한 반응을 보였다.
정 전 대표는 자신의 페이스북에 "정청래뿐만 아니라 수많은 당원과 지지자들이 직접 피해자들"이라며 "둘이 만나 풀고 말고 할 사안이 아니다"라고 선을 그었다.
정 전 대표는 김 대표의 앞선 사과에도 "잘못한 것을 사과 한 것을 어찌 미화하고 찬양하는가"라며 "당을 이렇게 망쳐 놓고 사과 한마디가 구국의 결단이라도 되는가"라고 날을 세웠다.
◆'의원 선수별 모임·언론 소통'으로 외연 확장 모색
당 관계자에 따르면 김 대표는 위기 국면을 타개하기 위해 언론과의 소통을 대폭 늘리는 한편, 개별 의원들과의 스킨십 강화를 본격적으로 추진하고 있다
김 대표는 최근 당 중진의원들과 모임을 가졌고, 이 자리에서 나온 조언을 수용해 다음날 의원총회 자리에서 '신천지 의혹'에 대해 고개를 숙여 사과한 것으로 알려졌다.
이후 김 대표는 초선 의원들과의 오찬 일정을 순차적으로 추진하는 등 당내 접점을 넓히고 있다.
나아가 국회 출입 기자들과의 오·만찬 자리도 계획 중인 것으로 전해져, 내부 결속과 대외 소통을 동시에 다지며 돌파구를 모색하겠다는 의도로 풀이된다.
당 핵심 관계자는 기자에게 "지지율 하락 국면과 신천지 의혹 등으로 내부 갈등이 있는 상황에서, 무엇보다 중요한 것은 소통과 통합 행보라고 (김 대표가) 판단하신 것 같다"며 "기자들과 차담회를 시작으로 점심, 저녁 자리를 만들어 언론과 소통할 수 있는 공간을 확장해 가려는 계획"이라고 전했다.
그러면서 "개별 의원들과도 순차적으로 만나고 있다"며 "서울에서 뿐만 아니라 현장 최고위원회의가 있을 땐 가능하면 해당 지역 의원들과 함께 식사를 하는 등 내부 의견 수렴에 매진하고 있다"고 설명했다.
◆친청계 전면전 선언 상황...실질적 성과 이어질지는 미지수
다만 김 대표의 이러한 통합 행보가 실질적인 성과로 이어질지는 여전히 미지수다.
최근 최 최고위원이 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했다"는 취지의 발언을 한 것을 두고, 당 지도부가 윤리감찰단 지시 등 강경 대응에 나서면서 갈등은 최고조에 달한 상태다.
이 갈등의 여파로 친청(친정청래)계인 이성윤, 한민수, 최민희 최고위원은 지난 13일 열린 최고위원회의에 전면 불참하고 별도의 기자회견을 강행했다.
한 최고위원은 기자회견에서 김 대표의 최 최고위원 윤리감찰 지시에 대해 "동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다"라고 비판했다.
이어 "최 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다는 의혹이 일고 있다"며 "지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표"라고 강조했다.
이 최고위원은 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 과정에서 정청래 전 대표를 겨냥한 표적 조사가 이뤄졌다는 의혹을 제기하고 조사 결과의 전면 공개를 요구했다.
여기에 더해 신천지 의혹과 관련해 국회의원 및 원외 지역위원장을 대상으로 한 자체 조사 결과 개별 열람 이후, 친청계를 중심으로 김 대표를 향한 '정치적 책임' 요구가 더욱 거세질 것이라는 전망도 나온다.
seo00@newspim.com