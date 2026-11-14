MS "글로벌 장애에 깊이 사과…사이버공격·AI 에이전트와 무관"

아웃룩·팀즈 24시간 먹통에 70개국 마비

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 마이크로소프트(MS)가 사무용 소프트웨어 M365의 글로벌 장애에 대해 공식 사과했다.

MS는 13일(현지시간) 성명에서 "이번 사고로 고객과 파트너에게 끼친 지장에 대해 깊이 사과드린다"며 "고객들이 우리 서비스에 두는 신뢰를 알고 있으며, 그 책임을 매우 무겁게 받아들인다"고 밝혔다.

이어 "현재 서비스 전반에서 광범위한 복구와 안정화가 이뤄지고 있다"며 "이번 일은 사이버 공격이나 AI·에이전트와 무관한 기술적 문제였다. 앞선 네트워크 용량 증설 과정에서 발생한 문제가 최근 네트워크 변경 이후 드러나며 사고가 일어났다"고 설명했다. 그러면서 "근본 원인은 해결했으며 남은 고객과 지역에 서비스를 계속 복구하고 있다"며 "검토가 끝나는 대로 전체 사고 보고서를 내겠다"고 덧붙였다.

장애는 지난 12일 오후 1시께 시작됐다. 아웃룩과 팀즈, AI 도구 코파일럿이 멈추면서 이용자들은 이메일 발송과 일정 관리, 화상회의 같은 기본 기능을 쓰지 못했다. 로이터에 따르면 장애 추적 사이트 다운디텍터에는 전 세계에서 740만 건 넘는 신고가 접수됐고, 한때 분당 2만 건에 육박해 평소의 1500배를 넘었다.

피해는 전 세계로 번졌다. 로이터는 호주와 일본, 미국의 정부기관이 영향을 받았고, 거래 업체들의 업무가 지연됐으며, 일부 기업은 실적을 공시하지 못했다고 전했다. 영국에서는 국민보건서비스(NHS)와 런던 경찰청이 차질을 빚었다. 런던 경찰청은 일부 범죄의 온라인 신고 접수가 어려웠고, NHS는 종이 기록 같은 대체 수단을 썼다.

이번 사태로 소수 빅테크 의존에 대한 우려가 다시 불거졌다. MS의 M365 묶음은 상업용 이용자만 4억5000만 명이 넘는다. 우클라의 루크 키호 수석산업분석가는 "업무 시간의 얼마나 많은 부분이 한 공급업체의 이메일·협업 도구를 통해 돌아가는지 보여준다"고 말했다.

이번 장애는 MS 역사상 가장 긴 축에 들며, 올해만 두 번째다. MS는 올해 1월과 지난해 10월에도 M365 장애를 겪었고, 지난달에는 애저 클라우드 장애로 생산성 소프트웨어와 여러 산업이 영향을 받았다. 모닝스타DBRS의 마리오 데 치코 유럽금융기관 담당 부사장은 이번 사고의 전 세계 보험 손실을 3억~5억 달러로 추산했다. 2024년 크라우드스트라이크 사태(4억~15억 달러)보다는 작은 규모다.

마이크로소프트.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.14 mj72284@newspim.com

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