뉴욕증시, 엔비디아 우려에 혼조 마감…나스닥 0.91%↓

주간으로는 4주 만에 반등…S&P500 2.51%·나스닥 2.27% 올라

전문가 "투자자, 젠슨 황 없는 AI 트레이드 고심"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 S&P500지수와 나스닥지수가 하락 마감했다. 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 사임 이후 엔비디아를 둘러싼 우려가 기술주를 끌어내렸다. 다만 주간 기준으로는 주요 지수가 모두 올라 4주 연속 하락에서 벗어났다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 50.46포인트(0.10%) 오른 5만2347.55에 거래를 마쳤다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 30.73포인트(0.40%) 내린 7561.67을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 229.82포인트(0.91%) 하락한 2만5136.27을 기록했다.

주간으로는 S&P500이 2.51%, 나스닥이 2.27%, 다우가 2.07% 올랐다. S&P500과 나스닥은 4주 연속 하락세를 끊었다.

엔비디아는 2.01% 내리며 6주 연속 주간 하락을 기록했다. 2012년 10월 이후 가장 긴 연속 하락이다. 황 전 CEO는 전날 혼외 관계가 드러나면서 사임했으며 그중 한 명은 미 당국이 중국 스파이로 의심하는 인물이다. 파이낸셜타임스(FT)는 엔비디아 이사회가 후임 물색 과정에서 영국 반도체 설계기업 ARM의 르네 하스 CEO에게 접촉했다고 보도했다. ARM은 4.63% 내렸다.

리더십 불확실성은 AI 트레이드 전반의 지속성에 대한 의문으로 번졌다. 엔비디아가 AI 붐의 중심에 있고, 업계 여러 기업과 재무적으로 얽혀 있기 때문이다.

아메리프라이즈파이낸셜의 앤서니 새글림벤 수석시장전략가는 "기술주와 AI 트레이드, 엔비디아는 변동성 국면을 지날 것이고 올해 남은 기간 강세론자와 약세론자가 서사를 두고 씨름하는 모습을 보게 될 것"이라며 "신뢰가 상실됐다"고 말했다. 그러면서 "시장과 투자자들은 젠슨 황이 없는 AI 테마가 어떤 모습일지 가늠하려 하고 있다"며 "그는 사실상 AI의 챔피언이었고 엔비디아의 재무 역량을 AI 확장 자금에 기꺼이 썼던 인물인데, 그게 사라졌다"고 진단했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.14 mj72284@newspim.com

반도체주 전반은 하락했다. 필라델피아 반도체 지수가 3.43% 내렸고, AMD가 8.75%, 브로드컴이 4.76% 떨어지며 지수를 끌어내렸다. 네오클라우드(AI 인프라 임대업체)인 코어위브와 네비우스도 9.92% 하락 마감했고, 데이터센터 관련주인 아이렌과 어플라이드디지털은 각각 6.72%, 5.78% 내렸다. S&P500 기술 업종은 1.7% 빠져 11개 업종 중 가장 부진했다.

반면 마이크로소프트(MS)는 0.17% 올랐다. 아웃룩과 팀즈 등을 멈춰 세운 글로벌 장애가 진정되면서 장 초반 낙폭을 지웠다.

항공주는 장 막판 떨어졌다. 미 연방항공청(FAA)이 전국 공항에 이륙 중단을 발령하면서 NYSE 아르카 항공지수가 1.4% 내렸다. FAA는 항공 교통관제 통신에 심각한 문제가 있다고 밝힌 뒤 "이례적 상황과 안전상의 이유"라고 설명했다.

물가 지표는 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 전망을 바꾸지 못했다. 미 노동부에 따르면 10월 생산자물가는 예상보다 소폭 낮았지만 전년 대비로는 6.5% 올라 2022년 11월 이후 최대 상승률을 기록했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 0.25%포인트(%p) 인상을 완전히 반영했고, 0.5%p 인상 확률은 약 10%다.

연준 인사들의 매파적 발언도 이어졌다. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 중앙은행이 정책금리를 올려야 할 것이라는 쪽으로 "기울어 있다"고 말했고, 수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 높은 물가 탓에 더 긴축적인 통화정책이 올 것이라고 밝혔다.

다음 주에는 AI 트레이드를 가늠할 두 가지 시험대가 기다린다. 17일 엔비디아의 분기 실적 발표와, 19일로 예상되는 앤스로픽의 상장이다.

엔비디아는 올해 10월 초 5조8000억 달러에 달했던 시가총액이 13일 기준 3조9000억 달러로 줄었다. LSEG에 따르면 시장은 이번 회계연도 3분기에 매출 1090억 달러, 이익 90% 성장을 예상하고 있다. F/m인베스트먼츠의 알렉스 모리스 CEO는 "엔비디아를 둘러싼 불확실성을 감안하면 실적이 기대에 못 미칠 경우 시장이 매기는 벌점은 더 크게 적용될 것"이라고 전망했다.

이틀 뒤에는 앤스로픽이 나스닥에 상장한다. 공모 규모는 최대 644억 달러, 기업가치는 최대 1조4000억 달러다. 지난 6월 750억 달러를 조달하며 1조7500억 달러 가치로 상장한 일론 머스크의 스페이스X에 이은 대형 거래다. 스페이스X 주가는 상장가 135달러에서 8월 105달러까지 밀렸다가 최근 139달러 선을 회복했다.

매디슨인베스트먼츠의 패트릭 라이언 수석투자전략가는 "앤스로픽이 나왔는데 공모가 부진하다면, 투자자들이 AI 트레이드에 더 부담을 느끼고 있다는 또 하나의 경고 신호일 것"이라고 설명했다.

웰스파고투자연구소의 사미르 사마나 글로벌주식·실물자산 책임자는 시장이 위험을 너무 가볍게 보고 있다고 지적했다. 그는 "시장은 인플레이션과 이란 전쟁, AI를 둘러싼 불확실성까지 거의 모든 위험에 장밋빛 안경을 쓰고 있다"며 "다음 주에 실망스러운 결과가 나오면, 모든 잔을 반쯤 찬 것으로 보던 투자자들이 마침내 깨어날 수도 있다"고 말했다.

소비 지표도 변수다. 17일 발표되는 10월 소매판매는 미국 소비자의 체력을 보여주는 동시에, 물가 압력이 계속 쌓이는지 가늠할 잣대다. 18일에는 직전 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개된다. 월마트와 타깃, 홈디포, 로우스 등 대형 소매업체 실적도 줄줄이 나온다.

사마나 책임자는 "소비자를 상대하는 기업들에서 확인하고 싶은 것은 에너지 가격이 여전히 높고 금리가 다시 고점에 와 있는 상황에서 상황이 한 단계 더 나빠졌는지 여부"라고 말했다.

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