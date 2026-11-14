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뉴욕증시, 엔비디아 우려에 혼조 마감…나스닥 0.91%↓

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  • 13일 뉴욕증시에서 S&P500과 나스닥이 엔비디아 우려로 하락했다
  • 주간 기준 주요 지수는 모두 상승해 4주 연속 하락세를 끊었다
  • 다음 주 엔비디아 실적과 앤스로픽 상장이 AI 투자심리 시험대가 된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주간으로는 4주 만에 반등…S&P500 2.51%·나스닥 2.27% 올라
전문가 "투자자, 젠슨 황 없는 AI 트레이드 고심"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 S&P500지수와 나스닥지수가 하락 마감했다. 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 사임 이후 엔비디아를 둘러싼 우려가 기술주를 끌어내렸다. 다만 주간 기준으로는 주요 지수가 모두 올라 4주 연속 하락에서 벗어났다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 50.46포인트(0.10%) 오른 5만2347.55에 거래를 마쳤다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 30.73포인트(0.40%) 내린 7561.67을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 229.82포인트(0.91%) 하락한 2만5136.27을 기록했다.

주간으로는 S&P500이 2.51%, 나스닥이 2.27%, 다우가 2.07% 올랐다. S&P500과 나스닥은 4주 연속 하락세를 끊었다.

엔비디아는 2.01% 내리며 6주 연속 주간 하락을 기록했다. 2012년 10월 이후 가장 긴 연속 하락이다. 황 전 CEO는 전날 혼외 관계가 드러나면서 사임했으며 그중 한 명은 미 당국이 중국 스파이로 의심하는 인물이다. 파이낸셜타임스(FT)는 엔비디아 이사회가 후임 물색 과정에서 영국 반도체 설계기업 ARM의 르네 하스 CEO에게 접촉했다고 보도했다. ARM은 4.63% 내렸다.

리더십 불확실성은 AI 트레이드 전반의 지속성에 대한 의문으로 번졌다. 엔비디아가 AI 붐의 중심에 있고, 업계 여러 기업과 재무적으로 얽혀 있기 때문이다.

아메리프라이즈파이낸셜의 앤서니 새글림벤 수석시장전략가는 "기술주와 AI 트레이드, 엔비디아는 변동성 국면을 지날 것이고 올해 남은 기간 강세론자와 약세론자가 서사를 두고 씨름하는 모습을 보게 될 것"이라며 "신뢰가 상실됐다"고 말했다. 그러면서 "시장과 투자자들은 젠슨 황이 없는 AI 테마가 어떤 모습일지 가늠하려 하고 있다"며 "그는 사실상 AI의 챔피언이었고 엔비디아의 재무 역량을 AI 확장 자금에 기꺼이 썼던 인물인데, 그게 사라졌다"고 진단했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.14 mj72284@newspim.com

반도체주 전반은 하락했다. 필라델피아 반도체 지수가 3.43% 내렸고, AMD가 8.75%, 브로드컴이 4.76% 떨어지며 지수를 끌어내렸다. 네오클라우드(AI 인프라 임대업체)인 코어위브와 네비우스도 9.92% 하락 마감했고, 데이터센터 관련주인 아이렌과 어플라이드디지털은 각각 6.72%, 5.78% 내렸다. S&P500 기술 업종은 1.7% 빠져 11개 업종 중 가장 부진했다.

반면 마이크로소프트(MS)는 0.17% 올랐다. 아웃룩과 팀즈 등을 멈춰 세운 글로벌 장애가 진정되면서 장 초반 낙폭을 지웠다.

항공주는 장 막판 떨어졌다. 미 연방항공청(FAA)이 전국 공항에 이륙 중단을 발령하면서 NYSE 아르카 항공지수가 1.4% 내렸다. FAA는 항공 교통관제 통신에 심각한 문제가 있다고 밝힌 뒤 "이례적 상황과 안전상의 이유"라고 설명했다.

물가 지표는 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 전망을 바꾸지 못했다. 미 노동부에 따르면 10월 생산자물가는 예상보다 소폭 낮았지만 전년 대비로는 6.5% 올라 2022년 11월 이후 최대 상승률을 기록했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 0.25%포인트(%p) 인상을 완전히 반영했고, 0.5%p 인상 확률은 약 10%다.

연준 인사들의 매파적 발언도 이어졌다. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 중앙은행이 정책금리를 올려야 할 것이라는 쪽으로 "기울어 있다"고 말했고, 수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 높은 물가 탓에 더 긴축적인 통화정책이 올 것이라고 밝혔다.

다음 주에는 AI 트레이드를 가늠할 두 가지 시험대가 기다린다. 17일 엔비디아의 분기 실적 발표와, 19일로 예상되는 앤스로픽의 상장이다.

엔비디아는 올해 10월 초 5조8000억 달러에 달했던 시가총액이 13일 기준 3조9000억 달러로 줄었다. LSEG에 따르면 시장은 이번 회계연도 3분기에 매출 1090억 달러, 이익 90% 성장을 예상하고 있다. F/m인베스트먼츠의 알렉스 모리스 CEO는 "엔비디아를 둘러싼 불확실성을 감안하면 실적이 기대에 못 미칠 경우 시장이 매기는 벌점은 더 크게 적용될 것"이라고 전망했다.

이틀 뒤에는 앤스로픽이 나스닥에 상장한다. 공모 규모는 최대 644억 달러, 기업가치는 최대 1조4000억 달러다. 지난 6월 750억 달러를 조달하며 1조7500억 달러 가치로 상장한 일론 머스크의 스페이스X에 이은 대형 거래다. 스페이스X 주가는 상장가 135달러에서 8월 105달러까지 밀렸다가 최근 139달러 선을 회복했다.

매디슨인베스트먼츠의 패트릭 라이언 수석투자전략가는 "앤스로픽이 나왔는데 공모가 부진하다면, 투자자들이 AI 트레이드에 더 부담을 느끼고 있다는 또 하나의 경고 신호일 것"이라고 설명했다.

웰스파고투자연구소의 사미르 사마나 글로벌주식·실물자산 책임자는 시장이 위험을 너무 가볍게 보고 있다고 지적했다. 그는 "시장은 인플레이션과 이란 전쟁, AI를 둘러싼 불확실성까지 거의 모든 위험에 장밋빛 안경을 쓰고 있다"며 "다음 주에 실망스러운 결과가 나오면, 모든 잔을 반쯤 찬 것으로 보던 투자자들이 마침내 깨어날 수도 있다"고 말했다.

소비 지표도 변수다. 17일 발표되는 10월 소매판매는 미국 소비자의 체력을 보여주는 동시에, 물가 압력이 계속 쌓이는지 가늠할 잣대다. 18일에는 직전 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개된다. 월마트와 타깃, 홈디포, 로우스 등 대형 소매업체 실적도 줄줄이 나온다.

사마나 책임자는 "소비자를 상대하는 기업들에서 확인하고 싶은 것은 에너지 가격이 여전히 높고 금리가 다시 고점에 와 있는 상황에서 상황이 한 단계 더 나빠졌는지 여부"라고 말했다.

mj72284@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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