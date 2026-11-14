미국 전역 항공기 관제통신시스템 장애로 운항중단…"정상화까지 시간 소요"

AI 핵심 요약beta
- FAA는 13일 미국 전 공항의 항공기 이륙을 전면 중단했다
- 관제통신 장애로 항공편 8000건 이상이 지연되고 400편이 결항했다
- FBI는 사이버 공격 정황 없이 소프트웨어 업데이트 여부를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 미국 전역 공항에서 13일 오후 4시경(미국 동부 시간 기준)부터 관제통신 시스템 장애로 추정되는 이유로 인해 항공기 운항이 전면 중단됐다.
미국 연방항공청(FAA)는 "이례적인 상황과 안전상의 이유"로 "모든 공항에서 항공기 이륙이 중단됐다"고 발표했다. 다만 미국으로 들어오는 국제선 항공편의 착륙은 사안별로 관리된다고 공지했다.
숀 더피 교통장관은 소셜미디어 엑스(X)에 "모든 항공로 교통관제센터에 영향을 주는 통신 문제에 따라 FAA가 미국 전 공항에 전국 이륙 중단을 발령했다"며 "기술진이 원인을 조사하고 있다"고 적었다. 사이버 공격 때문이라는 정황은 즉각 확인되지 않았다.
연방수사국(FBI)도 항공교통 관제에 영향을 미친 통신 문제가 사이버 공격이나 범죄 행위로 인해 발생한 것으로 보지 않고 있다. 다만 이번 시스템 장애가 소프트웨어 업데이트로 인해 발생했는지 여부를 조사 중이라고 블룸버그 통신은 전했다.
이륙 중단 시각 이후 이날 중 미국 공항에서 이륙이 예정된 항공기는 3만대로 전해졌다. 오후 5시 기준 미국내 항공편 지연은 8000건이 넘고 약 400편이 결항됐다.
마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 항공편 운항 정상화까지 "시간이 좀 걸릴 것"이라고 예상했다. FAA가 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 것은 지난 2023년 1월 11일이 마지막이다.
gdy10@newspim.com