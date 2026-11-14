박상용 검사 '李대통령 무고' 고발 사건 공수처 이첩

AI 핵심 요약beta
- 서울 영등포경찰서는 6일 박상용 검사의 무고·직권남용 사건을 공수처로 이첩했다.
- 시민단체들은 박 검사가 이화영 전 부지사에게 허위 진술을 강요했다며 고발했다.
- 고발인 측은 박 검사가 연어 술파티와 윗선 압박에 연루됐다고 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 이화영 전 경기도 평화부지사에게 허위 진술을 유도해 이재명 대통령을 무고한 의혹으로 고발된 박상용 인천지방공소청 부부장검사 사건이 고위공직자범죄수사처(공수처)로 이첩됐다.
14일 경찰 등에 따르면 서울 영등포경찰서는 박 검사의 무고 및 직권남용 권리행사방해 혐의 사건을 공수처로 지난 6일 이첩했다.
지난 8월 시민단체 민생경제연구소와 서울의 소리 등이 박 검사와 윤석열 전 대통령 등 관련자들을 무고, 직권남용 권리행사방해, 공무상 비밀누설, 정보통신망법상 명에훼손 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발했다
당시 고발인 측은 박 검사가 2023년 쌍방울 대북송금 사건을 수사하면서 이 전 부지사를 회유하기 위해 검사실에 외부 음식과 술을 들여왔다는 '연어 술파티' 의혹을 제기했다.
또 박 검사가 구속 상태였던 이 전 부지사에게 이 대통령이 주범이고 이 전 부지사가 종범이라는 취지로 진술해야 보석 등이 가능하다고 말하며 허위진술을 강요했다고도 주장했다. 박 검사가 위로부터 상당한 압박을 받은 정황이 있다며 윤 전 대통령 등도 무고 혐의와 연루돼 있다는 주장도 포함됐다.
gdy10@newspim.com