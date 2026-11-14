이번주 국내 주요 금융일정(11.16~11.20)

AI 핵심 요약beta
- 금융당국이 16일부터 20일까지 금융·전자금융 현안을 발표한다
- 금융위와 금감원이 실손보험·회계부정·침해사고 대응을 점검한다
- 한국은행이 가계신용·가계부채·생산자물가지수 등을 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 16일(월요일)
이억원 금융위원장, 해외출장(~20일)
신진창 금융위 부위원장, 국무회의(10시)
금융감독원, 랩어카운트 관련 주요 분쟁사례 및 투자자 유의사항 안내(12시)
금융감독원, 흔들리지 않는 노후 준비의 기본 원칙 「퇴직연금 가이드북」을 적극 활용하세요!(12시)
금융감독원, 2026년 상반기 전자금융업 영업실적(12시)
권민수 한국은행 부총재, FSB총회(스위스 바젤) 출장(15~19일)
11월 17일(화요일)
금융위원회, 은행-지자체 5극 3특 중소·중견기업 보증부대출 공모 실시(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 회계부정 신고자 보호 실효성 제고를 위한 국민권익위원회-금융감독원 업무협약식(15시30분)
금융감독원, 전자금융업자·온라인투자연계금융업자 대상 '침해사고 대응 관련 간담회' 개최(10시)
금융감독원, 금융권 침해사고 관련 대부업권 설명회 개최(14시)
금융감독원, 회계부정, 안심하고 신고하세요(국민권익위원회-금융감독원 업무협약식)(15시30분)
한국은행, BoK 이슈노트: AI 확산과 생산성 효과: 더 널리, 더 효율적으로, 그러나 아직 얕게(12시)
11월 18일(수요일)
금융위원회, 취약점 분석·평가 내실화 등 전자금융감독규정 개정(6시)
금융위원회, 핀테크 기업에 필요한 지원사업을 AI가 찾아드립니다.(12시)
금융감독원, 26.9월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
금융감독원, 취약점 분석·평가 내실화 등 전자금융감독규정 개정(6시)
금융감독원, 전동킥보드로 사고 내고 음주운전 차량 표적 사고 유발까지… 자동차 보험사기, 이렇게 예방하세요!(12시)
한국은행, 2026년 3/4분기 가계신용(잠정)(12시)
11월 19일(목요일)
신진창 금융위 부위원장, 차관회의(10시)
신진창 금융위 부위원장, 실손보험 점검회의(14시)
금융위원회, 실손보험 점검회의 개최(14시)
금융위원회, 대안신용평가 은행권 간담회 개최(12시)
금융감독원, 26.6월말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황(6시)
금융감독원, 금융소비자보호처장, 인천대학교 방문 교육 실시(10시)
금융감독원, 실손보험 점검회의 개최(14시)
금융감독원, 퇴직연금 사업자 임원 간담회 개최(15시)
금융감독원, 저축성보험, 만기 후에도 최대 3년까지 연금으로 전환할 수 있습니다!(12시)
금융감독원, 제8기 옴부즈만을 신규로 위촉하였습니다.(12시)
한국은행, BoK 이슈노트: 원화절상의 경제적 영향: 부문별 파급 차별화와 양극화 완화 가능성(12시)
한국은행, 2026년 3/4분기 국제투자대조표(잠정)(12시)
11월 20일(금요일)
신진창 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, 2026년 10월 외국인 증권투자 동향(6시)
금융감독원, 가상자산사업자 CISO 간담회 개최(10시)
한국은행, 2026년 10월 생산자물가지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 3/4분기 차주별 가계부채 통계(잠정)(12시)
yunyun@newspim.com