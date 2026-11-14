'북미회담 가능성 낮지만 대비, 미중러회담 국익훼손없게 대응' 외교당국자

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 18일~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미북 정상회담이 개최될 가능성을 여전히 배제할 수 없다는 전망이 나왔다.

또한 중국 선전 APEC을 계기로 열릴 것으로 전망되는 미중러 정상회담과 관련해서는 일각의 우려처럼 우리의 국익이 훼손되는 '제2의 얄타회담'이 되지 않을 것이라는 관측이다.

외교부 관계자는 14일 베이징 주중한국대사관에서 열린 베이징 특파원 간담회에서 "북미 정상회담의 가능성이 크지는 않으나 미국의 상황과 도널드 트럼프 대통령의 의지가 가장 중요한 변수이고 또 북한 측의 수용 여부도 중요하다"며 "제반 상황으로 볼때 현재로선 가능성을 배제할 수는 없다"고 말했다.

이 관계자는 "우리로서는 여러 상황에 대비하고 우리 국익이 훼손되는 일이 없도록 해야 한다는 정도로 중국측에 우리 입장을 이야기했다"고 덧붙였다.

트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 연내 회동 의지를 거듭 피력해왔다. 중간선거에서 참패하면서 국면 전환을 위해 북미 대화를 추진할 동력이 더욱 커졌다는 분석도 제기됐다.

하지만 현재로서는 양국 간 실무 접촉이 없는 것으로 파악되는 데다 김 위원장 역시 당장 대화에 나설 동기가 크지 않은 상황이어서 연내 성사 가능성은 희박한 것으로 전해지고 있다.

외교 관계자는 19일 예상되는 미중러 3자 정상회담과 관련해서는 "한국의 이익이 훼손되는 일은 없을 것"이라는 중국 측의 답변을 받았다고 설명하며 일각에서 제기되는 것처럼 소수 강대국이 이해당사국들을 배제한 채 국제 질서를 결정한 '제2의 얄타회담'이 되지는 않을 것이라고 밝혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원== 조현 외교부 장관이 한중 외교장관 회담 이튿날인 14일 주중 한국대사관에서 발언하고 있다 2026.11.14 chk@newspim.com

이 관계자는 또 "북한을 핵보유국으로 인정하는 등 우리 정부의 노력에 반하는 결정이 나와서는 안 된다고 강조했고 중국 측에서도 이를 잘 이해했다는 반응을 보였다"고 설명했다.

올해 말로 기한이 종료되는 한국인 관광객에 대한 중국의 무비자 입국 허용 조치 연장 여부에 대해서도 검토가 진행 중이라고 이 관계자는 밝혔다.

조현 외교부 장관은 전날 왕이 중국 외교부장과 베이징 댜오위타이 국빈관에서 만나 양국 관계 발전과 한반도 평화를 위한 중국의 협력 의지를 확인했다.

조 장관은 회담 다음날 취재진을 만나 "한반도 평화의 직접 당사자로서 한반도 문제는 사활적 이익이라는 점을 강조했고, 한반도 평화의 안정은 중국 국익에도 부합한다는 점을 지적했다"며 "왕 부장도 그런 점에 동의한다고 했다"고 설명했다.

조 장관은 "앞으로 중국과 한중 관계 등 관심 사안에 대해 협의해나가고, 내년 수교 35주년을 맞아 양국 국민이 체감할 수 있는 변화를 이번 APEC 계기 정상회담에서 만들 수 있도록 준비해나가자는 데 뜻을 같이했다"고 말했다.

이번 한중 외교장관 회담은 오는 18~19일 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 개최될 한중 정상회담의 의제를 조율하는 자리로 풀이된다.

한중 양국 외교장관 회담은 지난 8월 왕 부장의 서울 방문 이후 약 3개월 만으로, 양측은 한반도 정세를 비롯해 중국이 서해에 설치한 구조물과 한한령 완화 문제 등 양국 간 주요 현안을 논의했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com