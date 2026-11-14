인천발 미국행 항공편 결항 취소…미국 항공기 운항중단 조치 해제

AI 핵심 요약beta
- 14일 인천공항 미국행 항공편 4편이 미국 공항 이륙 중단으로 결항했다.
- 미국 공항은 관제통신 장애 추정 문제로 항공기 이륙을 전면 중단했다.
- 미 연방항공청은 약 4시간 20분 만에 이륙 중단 조치를 해제했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 미국 전역 공항에서 항공기 이륙이 전면 중단되면서 결항됐던 인천국제공항 미국행 항공편이 정상화 수순을 밟고 있다.
14일 인천국제공항공사 등에 따르면 이날 오전 인천국제공항에서 출발 예정이던 미국행 비행기 4편이 결항됐다 취소됐다.
앞서 미국 전역 공항에서 13일 오후 4시경(미국 동부시간 기준)부터 관제통신 시스템 장애로 추정되는 이유로 항공기 운항이 전면 중단됐다.
미국 연방항공청(FAA)은 "이례적인 상황과 안전상의 이유"로 "모든 공항에서 항공기 이륙이 중단됐다"고 발표했다. 다만 미국으로 들어오는 국제선 항공편의 착륙은 사안별로 관리된다고 공지했다.
이후 약 4시간 20분만인 오후 8시 15분경 이륙 중단 조치가 해제됐다.
앞서 숀 더피 교통장관은 소셜미디어 엑스(X)에 "모든 항공로 교통관제센터에 영향을 주는 통신 문제에 따라 FAA가 미국 전 공항에 전국 이륙 중단을 발령했다"며 "기술진이 원인을 조사하고 있다"고 적었다. 사이버 공격 때문이라는 정황은 즉각 확인되지 않았다.
FAA가 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 것은 지난 2023년 1월 11일이 마지막이다.
gdy10@newspim.com